Bolivia se prepara para las elecciones regionales, llega Misión de Observación de la OEA

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promete neutralidad en las elecciones. (Foto de Paz el 25 de noviembre de 2025 en la Casa Grande del Pueblo en La Paz).

LA PAZ .-En medio de un fragmentado clima político, Bolivia se dispone a celebrar las elecciones regionales, el domingo próximo, en las que serán escogidos más de 5,000 autoridades de gobernaciones y alcaldías, por lo cual la OEA desplegó hoy su Misión de Observación para hacer seguimiento al proceso electoral.

La misión está encabezada por la exministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica, Cindy Quesada, e integrada por 25 especialistas y observadores de 14 nacionalidades, quienes estarán distribuidos en los nueve departamentos o regiones del país durante la jornada electoral, informó la OEA en un comunicado.

CRIMEN ORGANIZADO Bolivia incauta 16 aeronaves al narco uruguayo Marset, uno de los hombres más buscados por la DEA

Este miércoles más de 30,000 candidatos en total, una cifra récord en el país, cerraron sus actos de campaña en un proceso caracterizado por la falta de una clara preferencia política y la caída de la izquierda, tras el triunfo del actual presidente demócrata cristiano, Rodrigo Paz, en el balotaje de octubre de 2025 con más de 50% de los sufragios.

En estos comicios regionales están convocados a votar más de 7,4 millones de bolivianos en 33.439 mesas de sufragio para renovar más de 5.400 cargos en los nueve departamentos, los 335 municipios del país, y en sus respectivos órganos legislativos.

Misión de OEA para elecciones

Se informó que la misión desplegada por la OEA realizará tareas de observación directa y celebrará reuniones con autoridades de gobierno, órganos electorales, candidatos, representantes de la sociedad civil y del ámbito académico, con el objetivo de recoger distintas visiones sobre el proceso, dijo una fuente a agencias.

La OEA afirmó que el equipo también evaluará aspectos clave como la organización del proceso, el uso de tecnología, la justicia electoral, el financiamiento de campañas y la participación política.

Tras los comicios, la delegación presentará un informe preliminar con observaciones y recomendaciones orientadas a fortalecer el sistema electoral boliviano, una labor que cumplen con apoyo financiero de EEUU y otros cinco países.

El presidente Paz aseguró que su gobierno será neutral para la escogencia de las autoridades regionales, un asunto "por primera vez en los últimos veinte años", a diferencia del "gobierno del MAS, que controló el Estado", según dijo.

En La Paz, el vocal del Tribunal Departamental Electoral, Antonio Condori, informó sobre el traslado de las maletas con boletas de votación a las comunidades indígenas alejadas y entre mañana y el sábado continuaría el reparto a las poblaciones rurales y los centros de votación de la sede de gobierno y la ciudad vecina El Alto.

FUENTE: Con infirmación de agencias