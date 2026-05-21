jueves 21  de  mayo 2026
CONFLICTO

Presidente de Bolivia anuncia que realizará cambios en su gabinete tras protestas

"Tenemos que reordenar un gabinete con una capacidad de escucha", señaló el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Destacó que no dialogará con "vándalos"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz habla junto a su ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, durante una conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz, el 20 de mayo de 2026

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz habla junto a su ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, durante una conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz, el 20 de mayo de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ.- El presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, anunció este miércoles que realizará cambios en su gabinete de ministros para incluir a sectores sociales que reclaman participación en su gobierno. Esto un esfuerzo por frenar las fuertes protestas que exigen su dimisión.

"Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha", dijo el presidente a la prensa en el Palacio de Gobierno. Añadió que no dialogará con "vándalos", pero que "las puertas estarán abiertas" a "quienes respetan la democracia".

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Con apenas seis meses en el poder, Paz enfrenta la presión social principalmente de campesinos indígenas, transportistas y mineros, que mantienen desde hace tres semanas bloqueos de vías en La Paz y sus alrededores, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

El mandatario explicó que en los últimos días su gobierno sostuvo reuniones con organizaciones sociales, y que el reclamo fue: "Queremos ser parte de la toma de decisiones".

El gobernante no precisó cuándo serán los ajustes en su equipo de colaboradores. "Ya sabrán ustedes aquellos cambios", señaló a periodistas.

También indicó que, en la dirección de tener mayor presencia de sectores en la toma de decisiones, conformará a la brevedad un "consejo económico y social" para que participen todas las instituciones que quieran aportar con soluciones.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este miércoles su respaldo al presidente Paz. Advirtió que Washington no permitirá que el gobierno boliviano sea derrocado.

"Que nadie se confunda: Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro continente", puntualizó el jefe de la diplomacia estadounidense en redes sociales.

Conflicto en las calles

Los sindicatos han convertido los últimos días la ciudad de La Paz en un campo de batalla con choques con la policía que han dejado al menos medio centenar de detenidos. Según datos oficiales, hay al menos 44 puntos de bloqueo en todo el país.

En la mañana de este miércoles, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, denunció que grupos en las protestas buscan debilitar al gobierno y alterar el "orden democrático y constitucional".

La ciudad de La Paz, capital política de Bolivia y foco principal de las protestas, vivió este miércoles una jornada de relativa calma con un marcha pacífica de cientos de campesinos y transportistas.

FUENTE: Con información de AFP

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