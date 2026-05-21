viernes 22  de  mayo 2026
COMUNICADO

EEUU y 13 países aliados expresan "profunda preocupación" por protestas en Bolivia

"No podemos permitir el derrocamiento de dirigentes democráticamente elegidos", dijo la alianza Escudo de Las Américas, en texto difundido por EEUU

Agentes de la policía boliviana despejan un bloqueo en la carretera entre Cochabamba y La Paz durante una protesta de movimientos sociales que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz cerca de Parotani, Bolivia, el 21 de mayo de 2026.

Agentes de la policía boliviana despejan un bloqueo en la carretera entre Cochabamba y La Paz durante una protesta de movimientos sociales que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz cerca de Parotani, Bolivia, el 21 de mayo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Estados Unidos y 13 países aliados del Escudo de las Américas expresaron este jueves su "profunda preocupación" ante las protestas y bloqueos de carreteras en Bolivia.

"Respaldamos al gobierno de Bolivia e instamos a los manifestantes a expresar sus demandas de manera pacífica y a respetar las instituciones democráticas" explicaron los firmantes de un comunicado distribuido por el Departamento de Estado.

Lee además
Las manifestaciones comenzaron el 1 de mayo y hasta ahora se reportan cuatro muertos. (AFP)
DESCONTENTO

Más de un centenar de detenidos en las protestas contra el Gobierno de Bolivia
El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.
Disturbios

Marco Rubio advierte que EEUU no va a permitir que el Gobierno de Bolivia sea derrocado

"Cuando los manifestantes recurren a la violencia, el gobierno tiene un interés legítimo en la protección legal del orden público", añadió el texto.

El pronunciamiento también indicó: "No podemos permitir el derrocamiento de dirigentes democráticamente elegidos en nuestro hemisferio".

Además de Estados Unidos y Bolivia, los países firmantes del comunicado son Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

"El Escudo de las Américas está comprometido con el fortalecimiento de la cooperación en todo el Hemisferio Occidental y con el apoyo a la democracia, la seguridad y el bienestar de nuestra región" concluyó el comunicado.

Bolivia forma parte del Escudo de las Américas, una alianza de seguridad y combate contra el crimen organizado creada hace dos meses por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Cambio de ministro

El presidente Rodrigo Paz enfrenta una ola de manifestaciones de campesinos indígenas, transportistas, obreros y mineros, y bloqueos de carreteras de acceso a La Paz desde hace tres semanas, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

Paz nombró este jueves a un nuevo ministro de Trabajo como parte de una reorganización de su gabinete con la que intenta calmar las protestas que exigen su renuncia.

En el primer cambio, Williams Bascopé, abogado de origen aimara, reemplazará a Edgar Morales, muy criticado por el sector obrero y quien horas antes puso su cargo a disposición.

"Las organizaciones sociales (...) siempre tendrán el espacio de diálogo, de negociación en el gobierno. Invitamos siempre al diálogo", dijo Paz, en un video difundido por su oficina.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Presidente de Bolivia anuncia que realizará cambios en su gabinete tras protestas

Venezuela autoriza sobrevuelo de aviones de EEUU en Caracas para "simulacro" de evacuación

Trump anuncia el envío de 5.000 militares de EEUU a Polonia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.
URGENTE

Marco Rubio dice que Cuba aceptó la oferta de $100 millones en ayuda de EEUU

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026. El principal candidato de la oposición en Colombia declaró a AFP el 11 de febrero que en sus primeros 90 días en el cargo lanzaría una ofensiva aérea respaldada por Estados Unidos e Israel para desmantelar los cárteles de la cocaína.
PRESIDENCIALES

Alternativa a la extrema izquierda en Colombia muestra amplia ventaja en encuesta

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Seguridad nacional

Rubio considera "bajas" las posibilidades de llegar a un acuerdo con Cuba, no descarta la vía militar

La compra de todas las acciones proporciona a ExxonMobil la red de oleoductos de dióxido de carbono de Denbury.
POSIBLE ACUERDO

ExxonMobil en negociaciones para volver a extraer petróleo en Venezuela

Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, identificada como la principal ejecutiva de GAESA en Cuba.
MEDIDA

EEUU declara deportable a la hermana de la jefa de GAESA tras revocar su residencia permanente y ser arrestada en Florida

Te puede interesar

Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, identificada como la principal ejecutiva de GAESA en Cuba.
MEDIDA

EEUU declara deportable a la hermana de la jefa de GAESA tras revocar su residencia permanente y ser arrestada en Florida

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Personas hacen cola en espera para ingresar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob Javits en Manhattan, en la ciudad de Nueva York.
MIGRACIÓN

EEUU nombra a 77 nuevos jueces de inmigración para enfrentar el atasco de casos en las cortes

La compra de todas las acciones proporciona a ExxonMobil la red de oleoductos de dióxido de carbono de Denbury.
POSIBLE ACUERDO

ExxonMobil en negociaciones para volver a extraer petróleo en Venezuela

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Seguridad nacional

Rubio considera "bajas" las posibilidades de llegar a un acuerdo con Cuba, no descarta la vía militar

Colombianos residentes en Miami están llamados a votar. 
COMICIOS PRESIDENCIALES

Anuncian votación anticipada para colombianos del sur de Florida desde el 25 de mayo