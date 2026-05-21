EEUU y 13 países aliados expresan "profunda preocupación" por protestas en Bolivia

Agentes de la policía boliviana despejan un bloqueo en la carretera entre Cochabamba y La Paz durante una protesta de movimientos sociales que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz cerca de Parotani, Bolivia, el 21 de mayo de 2026.

WASHINGTON.- Estados Unidos y 13 países aliados del Escudo de las Américas expresaron este jueves su "profunda preocupación" ante las protestas y bloqueos de carreteras en Bolivia .

"Respaldamos al gobierno de Bolivia e instamos a los manifestantes a expresar sus demandas de manera pacífica y a respetar las instituciones democráticas" explicaron los firmantes de un comunicado distribuido por el Departamento de Estado.

Disturbios Marco Rubio advierte que EEUU no va a permitir que el Gobierno de Bolivia sea derrocado

DESCONTENTO Más de un centenar de detenidos en las protestas contra el Gobierno de Bolivia

"Cuando los manifestantes recurren a la violencia, el gobierno tiene un interés legítimo en la protección legal del orden público", añadió el texto.

El pronunciamiento también indicó: "No podemos permitir el derrocamiento de dirigentes democráticamente elegidos en nuestro hemisferio".

Además de Estados Unidos y Bolivia, los países firmantes del comunicado son Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

"El Escudo de las Américas está comprometido con el fortalecimiento de la cooperación en todo el Hemisferio Occidental y con el apoyo a la democracia, la seguridad y el bienestar de nuestra región" concluyó el comunicado.

Bolivia forma parte del Escudo de las Américas, una alianza de seguridad y combate contra el crimen organizado creada hace dos meses por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Cambio de ministro

El presidente Rodrigo Paz enfrenta una ola de manifestaciones de campesinos indígenas, transportistas, obreros y mineros, y bloqueos de carreteras de acceso a La Paz desde hace tres semanas, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

Paz nombró este jueves a un nuevo ministro de Trabajo como parte de una reorganización de su gabinete con la que intenta calmar las protestas que exigen su renuncia.

En el primer cambio, Williams Bascopé, abogado de origen aimara, reemplazará a Edgar Morales, muy criticado por el sector obrero y quien horas antes puso su cargo a disposición.

"Las organizaciones sociales (...) siempre tendrán el espacio de diálogo, de negociación en el gobierno. Invitamos siempre al diálogo", dijo Paz, en un video difundido por su oficina.

FUENTE: Con información de AFP