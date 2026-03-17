martes 17  de  marzo 2026
CRIMEN ORGANIZADO

Bolivia incauta 16 aeronaves al narco uruguayo Marset, uno de los hombres más buscados por la DEA

Marset junto con un colaborador blanqueó dinero en el sistema bancario de EEUU. Este lunes, 16 de marzo, compareció ante un tribunal de Virginia

El narco uruguayo Sebastián Marset fue extraditado a EEUU. (AFP)

El narco uruguayo Sebastián Marset fue extraditado a EEUU. (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ.- La policía incautó bienes valorizados en 15 millones de dólares al narco uruguayo Sebastián Marset, detenido en Bolivia y expulsado a Estados Unidos, entre los que se cuentan 16 aeronaves, cinco viviendas y armamento de guerra, informó este lunes el gobierno boliviano.

Marset, de 34 años, era considerado uno de los capos de la droga más buscados del Cono Sur. Circulaba además entre Venezuela, Brasil y Paraguay. También era uno de los hombres más buscados por la agencia antidrogas estadounidense DEA.

Lee además
Sebastián Marset era buscado también por Uruguay y Brasil.- AFP
CRIMEN ORGANIZADO

Narco uruguayo buscado por EEUU es detenido en Bolivia
 Militares realizan controles de armas y drogas en Quito el 10 de febrero de 2026, como parte de la lucha contra el crimen. La noche del 15 de marzo de 2026, Ecuador lanzará una operación de dos semanas para desmantelar bandas de narcotraficantes con apoyo de Estados Unidos y bajo estrictos toques de queda en las regiones más afectadas por la violencia.
NARCOTRÁFICO

Ecuador inicia ofensiva contra el narcotráfico con apoyo de EEUU

El Departamento de Justicia estadounidense ofreció una recompensa de dos millones de dólares por información sobre él, tras acusarlo de movilizar al menos 16 toneladas de cocaína.

El narcotraficante fue capturado el viernes en una lujosa residencia de la ciudad de Santa Cruz, en el este de Bolivia. Horas después fue entregado en el aeropuerto local a agentes de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, que lo trasladaron en un avión a Estados Unidos.

"Estamos hablando de más o menos un equivalente de unos 15 millones de dólares" en bienes incautados hasta el momento, dijo Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, a la radio Fides.

Se decomisaron 16 aeronaves que las autoridades presumieron que formaban parte de la estructura de trasiego de droga, según el viceministro. También cinco viviendas, una decena de vehículos, 21 armas de fuego, tres fusiles de guerra AK47, más de 600 municiones, chalecos antibalas y más de 400 litros de combustible de aviación.

Puede enfrentar pena de 20 años de prisión

Marset comparó este lunes, 16 de marzo, ante un tribunal de Virginia por cargos de lavado de activos, según un comunicado de la fiscalía de ese estado.

"Si es declarado culpable, Marset enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión", señaló la institución, que agregó que su red usaba bancos estadounidenses.

El detenido cumplió una condena por narcotráfico en Uruguay entre 2013 y 2018. Tras salir de prisión se radicó en Paraguay y luego en Bolivia, donde fijó su base de operaciones, según las autoridades.

En la justicia boliviana deja seis casos pendientes por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos, según la fiscalía.

Su captura ocurrió una semana después de la primera cumbre del Escudo de las Américas, convocada por el presidente Donald Trump en Florida y que reunió a una docena de presidentes de derecha de la región para cooperar en la lucha contra el crimen organizado trasnacional.

El dinero “sucio” lo blanquearon a través del sistema bancario de EEUU, de acuerdo con el informa de la fiscalía de Virginia.

Sebastián Marset movió tanta droga y dinero que llegaron a deberle más de 17 millones de euros solo por envío de cocaína a Europa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FGE_Bolivia/status/2032523841294029210?s=20&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Presidente Kast inicia construcción de barreras en frontera de Chile con Perú y Bolivia

Instan a empresas petroleras del exterior y a Venezuela "transparencia" en operaciones y condiciones

Gobierno de Milei formaliza la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump. video
DECLARACIONES

Trump asegura que sería un "gran honor" para él "tomar Cuba"

Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación
DICTAMEN

Corte federal autoriza deportaciones de inmigrantes ilegales a terceros países

Fotografía que muestra una quema de basuras durante un apagón el 5 de marzo de 2026, en La Habana (Cuba). 
CRISIS

Cuba sufre un terremoto de magnitud 6 coincidiendo con el apagón generalizado

Luis Zúñiga, exdiplomático y analista político.
ANÁLISIS

La supuesta "ventana de oportunidad" contra Taiwán es una trampa mortal

Empleado del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)
RETRASOS

Crisis salarial en TSA provoca caos operativo en aeropuertos del sur de Florida

Te puede interesar

Empleado del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)
RETRASOS

Crisis salarial en TSA provoca caos operativo en aeropuertos del sur de Florida

Por Daniel Castropé
Melody Griggs, secretaria de DBPR conversa con el alcalde de Hialeah Bryan Calvo 
POLíTICA LOCAL

Hialeah celebra primer evento del task force para crisis en condominios

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.
LA BOLSA

Wall Street abre al alza pese al repunte de precios del petróleo

Andy Thomson, nuevo alcalde de Boca Ratón.
ELECCIONES POLÉMICAS

Cinco votos de diferencia dan el triunfo a un demócrata como nuevo alcalde de Boca Ratón

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
CASA BLANCA

Trump: "EEUU no necesita ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz"