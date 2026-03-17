Bolivia incauta 16 aeronaves al narco uruguayo Marset, uno de los hombres más buscados por la DEA

LA PAZ .- La policía incautó bienes valorizados en 15 millones de dólares al narco uruguayo Sebastián Marset , detenido en Bolivia y expulsado a Estados Unidos , entre los que se cuentan 16 aeronaves, cinco viviendas y armamento de guerra, informó este lunes el gobierno boliviano.

Marset, de 34 años, era considerado uno de los capos de la droga más buscados del Cono Sur. Circulaba además entre Venezuela, Brasil y Paraguay. También era uno de los hombres más buscados por la agencia antidrogas estadounidense DEA .

El Departamento de Justicia estadounidense ofreció una recompensa de dos millones de dólares por información sobre él, tras acusarlo de movilizar al menos 16 toneladas de cocaína.

El narcotraficante fue capturado el viernes en una lujosa residencia de la ciudad de Santa Cruz, en el este de Bolivia. Horas después fue entregado en el aeropuerto local a agentes de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, que lo trasladaron en un avión a Estados Unidos.

"Estamos hablando de más o menos un equivalente de unos 15 millones de dólares" en bienes incautados hasta el momento, dijo Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, a la radio Fides.

Se decomisaron 16 aeronaves que las autoridades presumieron que formaban parte de la estructura de trasiego de droga, según el viceministro. También cinco viviendas, una decena de vehículos, 21 armas de fuego, tres fusiles de guerra AK47, más de 600 municiones, chalecos antibalas y más de 400 litros de combustible de aviación.

Puede enfrentar pena de 20 años de prisión

Marset comparó este lunes, 16 de marzo, ante un tribunal de Virginia por cargos de lavado de activos, según un comunicado de la fiscalía de ese estado.

"Si es declarado culpable, Marset enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión", señaló la institución, que agregó que su red usaba bancos estadounidenses.

El detenido cumplió una condena por narcotráfico en Uruguay entre 2013 y 2018. Tras salir de prisión se radicó en Paraguay y luego en Bolivia, donde fijó su base de operaciones, según las autoridades.

En la justicia boliviana deja seis casos pendientes por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos, según la fiscalía.

Su captura ocurrió una semana después de la primera cumbre del Escudo de las Américas, convocada por el presidente Donald Trump en Florida y que reunió a una docena de presidentes de derecha de la región para cooperar en la lucha contra el crimen organizado trasnacional.

El dinero “sucio” lo blanquearon a través del sistema bancario de EEUU, de acuerdo con el informa de la fiscalía de Virginia.

Sebastián Marset movió tanta droga y dinero que llegaron a deberle más de 17 millones de euros solo por envío de cocaína a Europa.

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FUENTE: Con información de AFP