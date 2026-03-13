viernes 13  de  marzo 2026
CRIMEN ORGANIZADO

Narco uruguayo buscado por EEUU es detenido en Bolivia

Sebastián Marset ha sido señalado como presunto autor intelectual del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022 durante su luna de miel

Sebastián Marset era buscado también por Uruguay y Brasil.- AFP

Sebastián Marset era buscado también por Uruguay y Brasil.- AFP

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ.- El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, buscado por Estados Unidos y otros países, fue detenido este viernes en Bolivia, informó una fuente del Ministerio de Gobierno boliviano.

Marset llevaba prófugo desde 2023 y se sospechaba que circulaba por varios países sudamericanos, como Venezuela, Brasil y Paraguay. El Departamento de Justicia estadounidense ofreció dos millones de dólares por información que llevara a su captura.

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SUCESOS

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"Sebastián Marset fue detenido este viernes en la madrugada. Fue un operativo de la Policía boliviana", señaló un funcionario del gobierno boliviano que prefirió no revelar su identidad.

El operativo se realizó en Santa Cruz de la Sierra, en el este de Bolivia, donde cientos de policías fueron movilizados. Desde las dos de la madrugada comenzó el trabajo policial, informó Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay a una emisora radial.

Marset fue llevado al aeropuerto de Viru Viru de la ciudad. Otras cuatro personas más fueron detenidas.

En julio de 2023, Marset había huido de la casa donde residía justamente en Santa Cruz un día antes de un megaoperativo de la policía para capturarlo, junto a su esposa y sus hijos. En esa operación hubo más de 2,250 policías, más de 144 motorizados y seis allanamientos, de acuerdo con lo informado en aquel entonces.

El Departamento de Justicia estadounidense anunció, en mayo de 2025, la apertura de un acta de acusación contra Marset por "lavado de dinero" procedente de ganancias del narcotráfico a través de instituciones financieras estadounidenses.

Cartwright Weiland, un alto cargo de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley estadounidense, señaló entonces que el uruguayo era "uno de los fugitivos más buscados en todo el cono sur" y "objeto central de una importante investigación sobre el crimen organizado en Paraguay".

El líder del llamado Primer Cartel Uruguayo también era buscado por Uruguay y Brasil. Sin embargo, según el diario uruguayo El País, “el narcotraficante no posee causas abiertas en Uruguay, lo que descarta cualquier pedido de extradición por parte de la justicia local”.

Pasión por el fútbol

Marset, de 34 años de edad, es un apasionado del fútbol y esa afición lo delató en 2023, cuando escapó del cerco policial. Fue futbolista profesional y fue identificado en la cancha en un partido con Los Leones El Torno, un equipo de la Liga Cruceña de Fútbol, que él administraba.

No era conocido públicamente hasta que en 2021 fue detenido en Dubai por viajar con pasaporte paraguayo falso.

En 2022, tras una investigación de la DEA, que fue caracterizada como “la mayor y más trascendental” contra el crimen organizado en la historia de Paraguay, se vinculó a Marset con el envío de 16 toneladas de cocaína a Europa.

El operativo “A Ultranza Py” estuvo a cargo del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022 durante su luna de miel. Marset ha sido señalado como supuesto autor intelectual de ese asesinato.

FUENTE: Con información de AFP y BBC NEWS MUNDO

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