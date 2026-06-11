jueves 11  de  junio 2026
DENUNCIA

Bolsonaro denuncia a Lula ante la justicia por decir que los traidores merecen la horca

La denuncia formal del senador y candidato a la presidencia, Flávio Bolsonaro, considera que Lula “instigó” para que se cometiera un homicidio

El senador brasileño y candidato presidencial, Flávio Bolsonaro,&nbsp; afirma que le pidió a Trump que las empresas brasileñas no fueran castigadas con los aranceles. (AFP)

El senador brasileño y candidato presidencial, Flávio Bolsonaro,  afirma que le pidió a Trump que las empresas brasileñas no fueran castigadas con los aranceles. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAO PAULO.- El candidato opositor en las elecciones brasileñas Flávio Bolsonaro presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva por haber dicho que los traidores a la patria merecen la horca, informó este jueves su campaña.

La denuncia formal considera que Lula “instigó” a los oyentes que acudieron al acto en el que habló a cometer el crimen de homicidio por ahorcamiento contra Bolsonaro, hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro.

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El discurso de Lula se produjo el pasado 2 de junio y en él, el gobernante acusó a Flávio Bolsonaro de haber pedido al gobierno de Estados Unidos la imposición de nuevos aranceles contra Brasil, que fueron anunciados por Washington en la víspera.

Lula tachó al senador derechista de “cobarde”, “traidor” e “imbécil” y, aludiendo a un hecho histórico, dijo que “por menos de eso, Joaquim Silverio dos Reis, que traicionó a Tiradentes, fue ahorcado”.

“Es lo que merecen los traidores de la patria que van a pedir una intervención de un país extranjero”, declaró Lula durante un discurso en un acto oficial de su gobierno.

Mientras que los aliados del senador defienden la acción legal, miembros de la base del gobierno sostienen que Lula solo utilizó una figura retórica en un discurso político.

Procuraduría investigará

Tras conocerse la imposición de los aranceles, Bolsonaro afirmó que durante su visita a la Casa Blanca pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, que las empresas brasileñas no fueran castigadas.

Al recibir la denuncia, el Tribunal Supremo la distribuirá de forma aleatoria a un juez, que oficiará como relator de la causa, y este se la remitirá al procurador general de la República para que la investigue y decida si presenta cargos o si recomienda archivarla.

En las últimas semanas, Flávio Bolsonaro ha perdido fuelle en las encuestas de intención de voto y ahora está a unos seis puntos porcentuales por debajo de Lula en una eventual segunda vuelta, que se celebraría si ningún candidato obtiene más de 50 % de los votos en la primera vuelta, el 4 de octubre.

FUENTE: con información de EFE yGazeta Do Povo

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