Trump elogia al senador Flávio Bolsonaro en medio de la campaña presidencial en Brasil

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, junto al presidente de EEUU, Donald Trump, este martes en el despacho oval de la Casa Blanca en Washington, EEUU.

El presidente Donald Trump se reunió con el senador y candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca.

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este martes al senador y precandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, tras la reunión que ambos sostuvieron la semana pasada en la Casa Blanca.

“Fue un placer tener a Flávio Bolsonaro en el Despacho Oval de la Casa Blanca. ¡Un joven inteligente que ama mucho a su país, Brasil!”, escribió Trump en su red Truth Social, acompañando el mensaje con fotografías del encuentro celebrado el pasado 26 de mayo.

EEUU Trump recibe a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca para respaldar su candidatura a la presidencia de Brasil

Reunión en medio de la campaña presidencial

El encuentro se produjo en momentos en que Flávio Bolsonaro fortalece su perfil político como una de las principales figuras de la oposición al gobierno izquierdista de Luiz Inácio Lula da Silva.

La publicación de Trump llegó además un día después de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) advirtiera sobre posibles medidas arancelarias contra Brasil por presuntas prácticas comerciales consideradas desleales.

Lula responsabilizó públicamente al senador brasileño por las tensiones surgidas con Washington, acusación que fue rechazada por Bolsonaro.

Según explicó el legislador, durante su visita a Estados Unidos solicitó que las empresas brasileñas no fueran objeto de sanciones ni medidas comerciales que afectaran la economía del país.

Seguridad y lucha contra el crimen organizado

Durante la reunión también se abordaron temas de seguridad regional y combate al crimen organizado.

Días después del encuentro, el Gobierno estadounidense incluyó en su lista de organizaciones terroristas al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), las dos mayores estructuras criminales de Brasil.

Flávio Bolsonaro había solicitado personalmente a Trump que avanzara en esa designación, argumentando que permitiría fortalecer la cooperación internacional contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y la violencia.

La decisión generó preocupación dentro del gobierno de Lula, que manifestó reservas sobre las implicaciones jurídicas y políticas de esa clasificación.

Crece la influencia internacional de Bolsonaro

La reunión en la Casa Blanca y el posterior mensaje de Trump refuerzan la proyección internacional de Flávio Bolsonaro en momentos en que se perfila como uno de los principales contendientes en la carrera presidencial brasileña.

El respaldo público del mandatario estadounidense ocurre además en un escenario de creciente polarización política en Brasil, donde el oficialismo de izquierda y la oposición conservadora ya comienzan a posicionarse de cara a las elecciones de 2026.

FUENTE: Con información de EFE