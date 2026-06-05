El fabricante brasileño Embraer vende otros 15 aviones al grupo estadounidense Azorra

Azorra 39 hasta 54 el número de aeronaves de este mismo modelo, el E195-E2 (Azorra)

RÍO DE JANEIRO .- La brasileña Embraer, tercer mayor fabricante de aviones del mundo, anunció este viernes, 5 de junio, la firma de un acuerdo para vender otras 15 aeronaves del modelo E195-E2 a Azorra, en un contrato en el que el grupo estadounidense se reservó la opción para adquirir otros 15 aparatos del mismo tipo.

El nuevo acuerdo eleve desde 39 hasta 54 el número de aeronaves de este mismo modelo pedidas por Azorra, empresa especializada en el arrendamiento de aviones con sede en Florida (Estados Unidos) y una subsidiaria en Irlanda.

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Este pedido es el tercer aumento del encargo original hecho por Azorra desde diciembre de 2021.

El E195-E2 es la mayor aeronave fabricada por Embraer, que es el líder mundial en el segmento de aviones de mediano tamaño (de hasta 150 asientos) para vuelos regionales.

El director ejecutivo de Azorra, John Evans, afirmó que el nuevo pedido refleja la fuerte demanda de aerolíneas de todo el mundo por aeronaves medianas y bajo consumo de combustible que les permitan abrir nuevos mercados y modernizar sus flotas.

Buen cierre en 2025

La fabricante de aviones brasileña Embraer cerró el año 2025 con una cartera de pedidos de US$ 31,600 millones, la más grande de su historia. El resultado es un 20% superior al registrado al cierre de 2024.

El segmento de aviación comercial de la compañía fue el que registró más pedidos en valor (US$ 14.ñ,500 millones), seguido de la aviación ejecutiva (US$ 7,600 millones), servicios y soporte (US$ 4,900 millones) y defensa y seguridad (US$ 4,600 millones).

En cuanto al número de aeronaves encomendadas, el segmento de aviación comercial totalizó 1,471 pedidos: el modelo E175 lideró con 1,003 órdenes, seguido del E195-E2 (401) y del E190-E2 (67). Las aerolíneas que realizaron más pedidos fueron SkyWest-EE. UU. (288), American Airlines-EE. UU. (204) y Republic Airlines-EE. UU. (187).

La empresa brasileña también comercializa aeronaves para el área de seguridad y defensa.

FUENTE: Con información de EFE y Agencia Brasil