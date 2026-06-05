viernes 5  de  junio 2026
AVIACIÓN

El fabricante brasileño Embraer vende otros 15 aviones al grupo estadounidense Azorra

Azorra es una empresa especializada en el arrendamiento de aviones con sede en Florida

&nbsp;Azorra 39 hasta 54 el número de aeronaves de este mismo modelo, el E195-E2 (Azorra)

 Azorra 39 hasta 54 el número de aeronaves de este mismo modelo, el E195-E2 (Azorra)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

RÍO DE JANEIRO.- La brasileña Embraer, tercer mayor fabricante de aviones del mundo, anunció este viernes, 5 de junio, la firma de un acuerdo para vender otras 15 aeronaves del modelo E195-E2 a Azorra, en un contrato en el que el grupo estadounidense se reservó la opción para adquirir otros 15 aparatos del mismo tipo.

El nuevo acuerdo eleve desde 39 hasta 54 el número de aeronaves de este mismo modelo pedidas por Azorra, empresa especializada en el arrendamiento de aviones con sede en Florida (Estados Unidos) y una subsidiaria en Irlanda.

Lee además
Imagen referencial. 
TECNOLOGÍA

EEUU pide aplazar redes 5G por riesgos para la aviación
Steve Dickson renunció a su cargo como jefe de la FAA.
FAA

Renuncia el jefe de la administración de la aviación en EEUU

Este pedido es el tercer aumento del encargo original hecho por Azorra desde diciembre de 2021.

El E195-E2 es la mayor aeronave fabricada por Embraer, que es el líder mundial en el segmento de aviones de mediano tamaño (de hasta 150 asientos) para vuelos regionales.

El director ejecutivo de Azorra, John Evans, afirmó que el nuevo pedido refleja la fuerte demanda de aerolíneas de todo el mundo por aeronaves medianas y bajo consumo de combustible que les permitan abrir nuevos mercados y modernizar sus flotas.

Buen cierre en 2025

La fabricante de aviones brasileña Embraer cerró el año 2025 con una cartera de pedidos de US$ 31,600 millones, la más grande de su historia. El resultado es un 20% superior al registrado al cierre de 2024.

El segmento de aviación comercial de la compañía fue el que registró más pedidos en valor (US$ 14.ñ,500 millones), seguido de la aviación ejecutiva (US$ 7,600 millones), servicios y soporte (US$ 4,900 millones) y defensa y seguridad (US$ 4,600 millones).

En cuanto al número de aeronaves encomendadas, el segmento de aviación comercial totalizó 1,471 pedidos: el modelo E175 lideró con 1,003 órdenes, seguido del E195-E2 (401) y del E190-E2 (67). Las aerolíneas que realizaron más pedidos fueron SkyWest-EE. UU. (288), American Airlines-EE. UU. (204) y Republic Airlines-EE. UU. (187).

La empresa brasileña también comercializa aeronaves para el área de seguridad y defensa.

FUENTE: Con información de EFE y Agencia Brasil

Temas
Te puede interesar

Problemas de Boeing salpican al ente regulador de la aviación de EEUU

Así es el plan de respuesta continental contra el ébola activado por África

Macron respalda que Zelenski y Putin negocien cara a cara el fin de la guerra: "Ha llegado el momento"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Melanie Hyer y Ryan Whiten.
SUCESOS

«No había ningún indicio»: la consternación de Doral ante la muerte de una familia muy conocida

El dictador Raúl Castro (izquierda) saluda junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel (centro) durante una sesión de la Asamblea Nacional que seleccionará al Consejo de Estado de Cuba, en La Habana, el 18 de abril de 2018.
Nueva oleada

EEUU sanciona al designado gobernante cubano y a miembros de la familia de Raúl Castro

Para muchos integrantes de la diáspora, los acontecimientos relacionados con Óscar Pérez forman parte de una herida colectiva todavía abierta video
VENEZUELA

Ocho años tras la verdad: El documental que revive el asesinato de Óscar Pérez llega a Miami

El entrenador del Benfica, José Mourinho, reacciona durante una conferencia de prensa en la víspera del partido de ida de los playoffs de la ronda eliminatoria de la UEFA Champions League contra el Real Madrid en el Benfica Campus en Seixal, a las afueras de Lisboa, el 16 de febrero de 2026. 
FÚTBOL

Benfica confirma el interés de Florentino Pérez por Mourinho

Fondo Monetario Internacional (FMI).
POLÍTICA

FMI y Venezuela profundizan contactos tras años de limitada relación institucional

Te puede interesar

Embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz.
PRESIÓN

EEUU ante la ONU: 'Pedimos cosas muy simples al régimen cubano'

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Shevrin Jones es actualmente senador estatal por el partido demócrata. 
ELECCIONES 2026

Shevrin Jones lanza campaña al Congreso federal por el distrito 24 de Florida

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga.
PRESENTACIÓN

Doral se consolida como epicentro cultural con cuarta edición de la DIAF 2026

Maribel Guardia ofrece sus declaraciones a la prensa tras el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa. La madre de Jenni Rivera le envió mensajes de apoyo a la actriz.
CONTROVERSIA

Abogado de Maribel Guardia asegura que la actriz es la tutora de su nieto

Matthew Castillo es postulado como jefe de la Policia de Doral.
DESIGNACIÓN

Doral nombra a Matthew Castillo como nuevo jefe de Policía