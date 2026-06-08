lunes 8  de  junio 2026
BRASIL

Justicia electoral brasileña suspende cautelarmente sondeo denunciado por Flávio Bolsonaro

La corte electoral determinó que existen indicios de que el cuestionario se diseñó para inducir las respuestas de los electores, lo que perjudicó la imagen de Bolsonaro

&nbsp;El senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, cuesionó la encuesta de AtlasIntel

 El senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, cuesionó la encuesta de AtlasIntel

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAO PAULO.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil suspendió este lunes de forma cautelar la difusión de una encuesta de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, tras aceptar un recurso presentado por el senador y candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro.

La corte electoral determinó que existen indicios de que el cuestionario elaborado por la firma AtlasIntel fue diseñado para inducir las respuestas de los electores, lo que perjudicó la imagen del primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, que quedó posicionado casi siete puntos debajo del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

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La medida cautelar fue dictada por el presidente del TSE, el juez Kassio Nunes Marques, quien consideró que “hay indicios que apuntan a una manipulación de las respuestas” y que la decisión “no supone ningún peligro en caso de que posteriormente se compruebe la regularidad metodológica de la encuesta”.

La encuesta impugnada mostró que, en caso de una segunda vuelta entre ambos candidatos, que en el sondeo anterior aparecían técnicamente empatados, Lula, que va detrás de su cuarto mandato no consecutivo, vencería con 48.9 % de la intención de voto, mientras que el líder ultraderechista se quedaría con 41.8 %.

El sondeo realizado la semana pasada mostró una caída de seis puntos de intención de voto de Bolsonaro frente al 47.8 % que tenía en la encuesta hecha por la misma firma el 22 de abril, y una subida de 1.4 puntos de Lula en comparación con el 47.5 % que tenía.

El sondeo fue realizado tras la divulgación de unos audios en los que el ultraderechista le pide dinero al banquero Daniel Vorcaro, actualmente preso y protagonista de un gigantesco escándalo de corrupción que ha salpicado a numerosas autoridades, para financiar una película sobre la vida de Jair Bolsonaro.

Los audios muestran una gran proximidad entre Flávio Bolsonaro y el expropietario del liquidado Banco Master, a quien trata como “hermano”.

La defensa del senador alegó que la encuestadora, además de formular preguntas específicas sobre el escándalo, reprodujo el audio principal de la investigación dentro del propio cuestionario antes de que los entrevistados respondieran sobre su intención de voto, lo que “contaminó la integridad de los resultados”.

Por otro lado, el director general de AtlasIntel, Andrei Roman, defendió la neutralidad del estudio, aseguró que el audio se reprodujo solo al final del cuestionario para medir el conocimiento

Roman afirmó que el audio solo fue reproducido al final del cuestionario por lo que no tuvo ningún impacto en los resultados ni en los escenarios electorales.

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FUENTE: Con información de EFE y Página 12

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