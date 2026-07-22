miércoles 22  de  julio 2026
DERECHOS HUMANOS

Denuncian desaparición de activista de El Cobre tras citación de la Seguridad del Estado

Familiares y allegados de Yoel Pérez perdieron contacto con el opositor después de que acudiera a una citación verbal en Santiago de Cuba. La denuncia surge en vísperas de las actividades oficiales por el 26 de Julio

Yoel Pérez se ha convertido en una de las voces críticas más visibles de El Cobre.

Yoel Pérez se ha convertido en una de las voces críticas más visibles de El Cobre.

TOMADA DEL FACEBOOK DE YOSMANY MAYETA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.– Familiares y allegados del activista cubano Yoel Pérez denunciaron este martes que desconocen su paradero después de que acudiera a una citación verbal realizada por agentes de la Seguridad del Estado en el poblado de El Cobre, en Santiago de Cuba, un hecho que ocurre a pocas horas de las actividades organizadas por el régimen con motivo del 26 de Julio.

Según la denuncia difundida por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, Pérez fue convocado para presentarse a las 5:00 de la tarde ante las autoridades sin recibir un documento oficial que respaldara la citación. Varias horas después de la hora fijada, familiares y personas cercanas afirmaban no haber podido establecer contacto con él y aseguraban desconocer si permanecía retenido o había sido trasladado a otro lugar.

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Hasta el cierre de esta información, ninguna institución del Estado cubano había informado sobre una detención ni ofrecido detalles sobre la situación del activista, lo que incrementó la preocupación entre quienes siguen de cerca su caso.

Yoel Pérez se ha convertido en una de las voces críticas más visibles de El Cobre, un poblado ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba. Sin pertenecer a organizaciones opositoras de alcance nacional, ha utilizado las redes sociales para denunciar la situación económica del país y cuestionar públicamente al régimen, acciones que, según activistas de la zona, le han valido constantes actos de vigilancia, amenazas e interrogatorios.

En semanas recientes, una de sus protestas alcanzó amplia difusión cuando apareció sosteniendo una pancarta con las frases “Libertad y Democracia” y “Justicia y Dignidad”. Las imágenes circularon ampliamente dentro y fuera de Cuba y volvieron a colocar a El Cobre en el foco de las denuncias por la represión contra ciudadanos que expresan opiniones contrarias al Gobierno.

La desaparición denunciada coincide con la víspera de los actos oficiales por el aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, una de las principales celebraciones políticas del régimen cubano. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado que, antes de fechas consideradas sensibles, es frecuente que opositores, periodistas independientes y activistas sean sometidos a arrestos de corta duración, vigilancia permanente o restricciones de movimiento para impedir manifestaciones públicas.

Esa práctica ha sido denunciada de forma reiterada por organismos internacionales y por organizaciones de la sociedad civil, que sostienen que las detenciones preventivas y las desapariciones de corta duración buscan impedir el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica.

En los últimos días, además, varios casos han vuelto a poner bajo escrutinio la situación de los opositores cubanos. Entre ellos figura la salida forzada hacia Estados Unidos del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara y las denuncias de familiares de otros reclusos que aseguran haber recibido presiones para aceptar el destierro como condición para recuperar la libertad.

Mientras tanto, familiares y allegados de Yoel Pérez continúan reclamando información sobre su paradero y exigen a las autoridades cubanas que esclarezcan su situación y garanticen el respeto a sus derechos.

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