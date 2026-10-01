Flávio Bolsonaro cancela participación en último debate y acusa al Tribunal Electoral de censura

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil (2019-2022) Jair Bolsonaro, pronuncia un discurso en una manifestación durante el Día de la Independencia, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de septiembre de 2025.

RÍO DE JANEIRO.- El senador derechista Flávio Bolsonaro , principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones brasileñas del próximo domingo, canceló a última hora su participación este jueves en un debate televisivo. Además, denunció censura por parte del organismo electoral.

"Acabo de tomar la decisión de no ir al debate de Globo debido a la censura impuesta al evento por el Tribunal Superior Electoral", escribió Flávio Bolsonaro en la red social X, dos horas antes del debate.

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El izquierdista Lula, de 80 años y quien concurre a elecciones por cuarta vez, había declinado la invitación al tradicional debate.

Poco antes, la corte electoral dictaminó que TV Globo no podía dejar, como planeaba, una silla vacía en el plató para representar la ausencia de Lula, de acuerdo con una resolución a la que tuvo acceso la AFP.

Esta decisión también prohíbe a los participantes usar su tiempo de intervención para dirigirse a la silla vacía e interrogar a un ausente Lula.

Flávio Bolsonaro, de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, debatiría con otros tres candidatos sin posibilidades de ganar en los comicios del domingo.

Lula mantiene una ligera ventaja en las encuestas en la primera vuelta, pero él y Bolsonaro están prácticamente empatados en un eventual balotaje previsto para el 25 de octubre.

De acuerdo con una encuesta de Datafolha, publicada el jueves por la noche, el izquierdista lidera con el 48% de los votos, frente al 45% de su rival en una segunda vuelta.

"Fake News"

La justicia de Brasil ordenó eliminar de redes sociales publicaciones falsas sobre la Virgen patrona del país, una polémica durante la recta final de la campaña electoral. Se trata de la Virgen Nossa Senhora Aparecida, venerada en uno de los países con más cristianos del mundo.

La controversia estalló, hace una semana, cuando se viralizaron en redes sociales publicaciones que aseguraban que, de llegar al poder, Flávio Bolsonaro le retiraría el título de patrona de Brasil.

Las versiones partieron de un proyecto de ley presentado en 2007 por un diputado conservador, que buscaba limitar el patronato a los católicos. El proyecto fue archivado en 2008. El candidato derechista negó las acusaciones y responsabilizó al gobierno de difundir "fake news".

Flávio Bolsonaro se jacta de sostener una buena relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras reunirse con él en privado en la Casa Blanca durante este año. Trump es aliado del expresidente Bolsonaro.

El senador elogia las políticas de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, criticadas por defensores de derechos humanos, y oferta construir "muchas prisiones".

Además, asegura que si se convierte en presidente de Brasil, no se presentará a la reelección.

FUENTE: Con información de AFP