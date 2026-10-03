Lula y Flávio Bolsonaro cierran campaña antes de las ajustadas elecciones del domingo

Banderas y toallas con las imágenes del presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, y del senador de derecha y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, se exhiben para su venta en una calle de Brasilia el 30 de septiembre de 2026

SAO PAULO.- El presidente de Brasil, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival Flávio Bolsonaro, candidato de la derecha, cierran este sábado sus campañas con caravanas y recorridos en motocicleta junto a miles de simpatizantes. Esto de definir en las urnas unas ajustadas elecciones presidenciales el domingo.

Lula, quien con casi 81 años busca un cuarto período en el poder, prever cerrar el tramo final de su última batalla electoral trepado en el techo de un auto ante una multitud en Sao Paulo.

POLÍTICA La batalla entre izquierda y derecha: Brasil va a elecciones generales con alta polarización

Hace cuatros, la mayor ciudad de Brasil también fue escenario del cierre de campaña del exdirigente sindical cuando venció en un áspero balotaje al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), padre de Flávio Bolsonaro.

El legislador Bolsonaro, de 45 años, recorrerá el interior de Sao Paulo en motocicleta. El político busca sumarse al avance de gobiernos conservadores en América Latina.

De acuerdo con las encuestas, ninguno de los candidatos alcanza los apoyos suficientes para ser elegido en primera vuelta, por lo que se enfrentarían en un balotaje el 25 de octubre.

Una segunda vuelta, prácticamente segura según los sondeos, dará paso a tres semanas más de campaña en un país profundamente polarizado.

En 2022 la diferencia entre Lula y Jair Bolsonaro fue de apenas 1,8%.

La figura de Trump

Las elecciones de Brasil son seguidas "muy de cerca" por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, quien está bajo arresto domiciliario tras ser condenado de golpismo.

Lula recorrerá una vía cercana a la emblemática Avenida Paulista, donde una multitud vestida de rojo, el color de su Partido de los Trabajadores, lo esperaba con camisetas y gorras con consignas como "Make Lula president again" en inglés o "Brasil es de los brasileños".

"Trump quiere hacer de nuestro Brasil su patio trasero, eso no puede ser de ninguna manera. Por eso esta elección es muy importante", dijo a la AFP Adriana Lima, una profesora de educación infantil de 44 años, con prendas rojas y los labios pintados de carmín.

Durante la campaña, el actual mandatario agitó la bandera de la soberanía y acusó al Gobierno de Trump de querer hacerse con las riquezas de Brasil, como las tierras raras.

"Es fundamental que los brasileños sepan que no solo están votando por un candidato a presidente; están votando por quien defiende nuestro país o por quien entrega nuestro país", señaló Tiago Lorureto, un contador de 35 años.

El senador Flávio Bolsonaro recorrerá unos 20 kilómetros en lo que bautizó como la "Caravana de la victoria". Luego repetirá el evento en Rio de Janeiro.

"Lo que vivimos hoy no es una democracia. Nosotros, la gente sencilla, no conseguimos tener una vida digna", indicó a la AFP Eliane Boscolo, en un parque de la localidad de Santa Bárbara d'Oeste. Allí se formaron filas de motocicletas y vehículos 4x4 a la espera de la llegada del candidato.

"Trump tiene que intervenir. Porque su país, Estados Unidos, es un país que solo crece financieramente, ¿y nosotros aquí cómo nos vamos a quedar?", dijo, con una camiseta estampada con la foto de Flávio Bolsonaro.

Capitalizar descontento

Lula y el primogénito de su enemigo acérrimo se lanzaron ataques sin tregua durante la campaña, aunque no hubo debates cara a cara.

Flávio Bolsonaro busca capitalizar el descontento creciente hacia el gobierno después de cuatro años en los que la derecha reprochó a Lula el aumento del costo de vida y de la inseguridad.

En ese contexto, los focos de la campaña apuntaron principalmente a la corrupción, que salpicó al candidato derechista, investigado por ese delito.

El jueves, Bolsonaro canceló a última hora su participación este jueves en un debate televisivo. Además, denunció censura por parte del organismo electoral.

"Acabo de tomar la decisión de no ir al debate de Globo debido a la censura impuesta al evento por el Tribunal Superior Electoral", escribió Flávio Bolsonaro en la red social X, dos horas antes del debate.

FUENTE: Con información de AFP