Bukele dice que negativa de Maduro es incoherente: "Liberó a 30 presos políticos a cambio de Alex Saab"

EL SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele , respondió este martes 22 de abril a Nicolás Maduro, quien dijo que no aceptará su propuesta de intercambio de prisioneros.

El 20 de abril, el mandatario salvadoreño planteó al jefe del régimen venezolano "un acuerdo humanitario" mediante la repatriación de 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos, "a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene".

En sus afirmaciones, Bukele recordó a Maduro; "¿No fue usted quien afirmó que haría 'todo lo que fuera necesario' para lograr la liberación de los venezolanos detenidos en El Salvador? ¿Quiere decir entonces que estaba mintiendo? ¿Fue un simple espectáculo mediático la recepción en Miraflores a los familiares de los detenidos?".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/nayibbukele/status/1914802146325004726&partner=&hide_thread=false Señor @NicolasMaduro,



Usted declaró ayer que no aceptará nuestra propuesta de intercambio de prisioneros. Sin embargo, su negativa carece de coherencia.



Usted mismo ha realizado este tipo de intercambios en el pasado. Incluso llegó a liberar a 30 presos políticos a cambio de… https://t.co/fIz8jiLpPe pic.twitter.com/HQsINVEuhz — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 22, 2025

En ese sentido el presidente ratificó su propuesta al régimen venezolano y anexó la documentación formal enviada a su Cancillería. "Quedo a la espera de su respuesta. Y espero que el pueblo venezolano, y el mundo entero, puedan ver con claridad, si aún les quedaba alguna duda, quién es usted en realidad, enfatizó Nayib Bukele.

Los venezolanos deportados por el Gobierno de Donald Trump a El Salvador son señalados de, presuntamente, pertenecer a la organización criminal conocida como el Tren de Aragua y están recluidos en una cárcel de máxima seguridad del país centroamericano.

Maduro pide liberar migrantes

El lunes 21 de abril, durante una alocución, Nicolás Maduro llamó a Bukele a abandonar "el camino de la desaparición forzada". Asimismo, indicó: "Dé fe de vida de todos los muchachos secuestrados, diga dónde están enjuiciados, qué causas, qué delitos cometieron, permita el acceso a abogados y familiares a la visita en la prisión donde los tienen secuestrados".

También pidió que los migrante sean liberados "incondicionalmente" porque no han cometido delitos.

Maduro también puntualizó: "No se les ha permitido el acceso a ningún organismo de derechos humanos de Naciones Unidas, no tienen juez natural, no cometieron ningún delito allí, están sencillamente secuestrados, es un secuestro de Estado".

FUENTE: Con información de Nayib Bukele/ El Nacional