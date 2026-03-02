lunes 2  de  marzo 2026
"Sinners" triunfa en los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood

A continuación, la lista en las categorías clave de los Premios de los Actores de Hollywood, que fueron entregados este domingo en Los Ángeles

La actriz chino-estadounidense Li Jun Li, el actor estadounidense Omar Miller, el actor nigeriano-británico Wunmi Mosaku, el actor británico Delroy Lindo, el actor estadounidense Michael B. Jordan, el actor británico Jack OConnell, la actriz y cantautora estadounidense Jayme Lawson, el actor estadounidense Miles Caton y la directora de casting estadounidense Francine Maisler posan con el premio a la mejor interpretación de un elenco en una película por Sinners durante la 32.ª edición de los Premios Anuales al Actor en el Auditorio Shrine de Los Ángeles el 1 de marzo de 2026.

La actriz chino-estadounidense Li Jun Li, el actor estadounidense Omar Miller, el actor nigeriano-británico Wunmi Mosaku, el actor británico Delroy Lindo, el actor estadounidense Michael B. Jordan, el actor británico Jack O'Connell, la actriz y cantautora estadounidense Jayme Lawson, el actor estadounidense Miles Caton y la directora de casting estadounidense Francine Maisler posan con el premio a la mejor interpretación de un elenco en una película por "Sinners" durante la 32.ª edición de los Premios Anuales al Actor en el Auditorio Shrine de Los Ángeles el 1 de marzo de 2026.

AFP / Frederic J. Brown

LOS ÁNGELES.- Sinners ganó el principal honor de la noche, concedido al mejor elenco, lo que impulsa su campaña por los Óscar que cierran la temporada de premios y cuyo cuerpo votante aún está decidiendo. El ensamble fue reconocido en la gala, que es la última parada de la temporada de premios de la industria antes de los Óscar.

En las categorías de televisión del Sindicato de Actores SAG-AFTRA triunfaron The Pitt y The Studio. A continuación, la lista en las categorías clave de los Premios de los Actores de Hollywood, que fueron entregados este domingo en Los Ángeles.

CINE

Mejor elenco en una película: Sinners

Mejor actor protagonista: Michael B. Jordan, Sinners

Mejor actriz protagonista: Jessie Buckley, Hamnet

Mejor actor de reparto: Sean Penn, One Battle After Another

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan, La hora de la desaparición

Mejor elenco de dobles de acción: Misión imposible: Sentencia final

TELEVISIÓN

Mejor elenco en una serie dramática: The Pitt

Mejor actor dramático: Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz dramática: Keri Russell, La diplomática

Mejor elenco en una serie de comedia: The Studio

Mejor actor de comedia: Seth Rogen, The Studio

Mejor actriz de comedia: Catherine O'Hara, The Studio

Mejor actor de miniserie: Owen Cooper, Adolescencia

Mejor actriz de miniserie: Michelle Williams, Dying for Sex

Mejor elenco de dobles de acción en comedia o drama: The Last of Us

FUENTE: AFP

