"Sinners" triunfa en los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood

La actriz chino-estadounidense Li Jun Li, el actor estadounidense Omar Miller, el actor nigeriano-británico Wunmi Mosaku, el actor británico Delroy Lindo, el actor estadounidense Michael B. Jordan, el actor británico Jack O'Connell, la actriz y cantautora estadounidense Jayme Lawson, el actor estadounidense Miles Caton y la directora de casting estadounidense Francine Maisler posan con el premio a la mejor interpretación de un elenco en una película por "Sinners" durante la 32.ª edición de los Premios Anuales al Actor en el Auditorio Shrine de Los Ángeles el 1 de marzo de 2026.

AFP / Frederic J. Brown