"Sinners" triunfa en los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood

LOS ÁNGELES.- Sinners ganó el principal honor de la noche, concedido al mejor elenco, lo que impulsa su campaña por los Óscar que cierran la temporada de premios y cuyo cuerpo votante aún está decidiendo. El ensamble fue reconocido en la gala, que es la última parada de la temporada de premios de la industria antes de los Óscar.
En las categorías de televisión del Sindicato de Actores SAG-AFTRA triunfaron The Pitt y The Studio. A continuación, la lista en las categorías clave de los Premios de los Actores de Hollywood, que fueron entregados este domingo en Los Ángeles.
CINE
Mejor elenco en una película: Sinners
Mejor actor protagonista: Michael B. Jordan, Sinners
Mejor actriz protagonista: Jessie Buckley, Hamnet
Mejor actor de reparto: Sean Penn, One Battle After Another
Mejor actriz de reparto: Amy Madigan, La hora de la desaparición
Mejor elenco de dobles de acción: Misión imposible: Sentencia final
TELEVISIÓN
Mejor elenco en una serie dramática: The Pitt
Mejor actor dramático: Noah Wyle, The Pitt
Mejor actriz dramática: Keri Russell, La diplomática
Mejor elenco en una serie de comedia: The Studio
Mejor actor de comedia: Seth Rogen, The Studio
Mejor actriz de comedia: Catherine O'Hara, The Studio
Mejor actor de miniserie: Owen Cooper, Adolescencia
Mejor actriz de miniserie: Michelle Williams, Dying for Sex
Mejor elenco de dobles de acción en comedia o drama: The Last of Us
FUENTE: AFP