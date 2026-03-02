lunes 2  de  marzo 2026
CRISIS

Cuba elimina diarios en sus provincias y convierte en semanarios a los oficialistas Granma y Juventud Rebelde

El propio Granma comunicó la decisión del Buro Político del Partido Comunista (PCC), que controla todos los medios estatales en la Isla

Hombre Lee el diario oficialista de la dictadura, Granma.&nbsp;

Hombre Lee el diario oficialista de la dictadura, Granma. 

AFP

El régimen cubano anunció que, desde este lunes, los diarios oficialistas Granma y Juventud Rebelde se convertirán en semanarios —circularán solo los martes—, mientras que los periódicos provinciales dejarán de imprimirse indefinidamente.

La medida refleja la mayor crisis de la prensa estatal impresa desde 1959, causada por problemas de impresión y distribución, y no por una estrategia digital, reseña el portal web Martí Noticias.

Lee además
Pbro. Juan Lázaro Vélez González.
Opinión

Antes de la democracia: La Cuba que necesita curarse
Mike Hammer, encargado de negocios de la embajada de EEUU en La Habana.
RECONOCIMIENTO

Cuba es una prioridad para EEUU, asegura Michael Hammer y dedica premio Humanitario al pueblo

El PCC atribuye la situación al embargo de EEUU y a la Emergencia Nacional declarada por el presidente de EEUU Donald Trump.

El propio Granma comunicó la decisión del Buro Político del Partido Comunista (PCC), que controla todos los medios estatales en la isla, en la cual se responsabiliza al embargo de EEUU y a la declaración de Emergencia de Trump, del pasado 29 de enero, por la nueva disposición.

“Para favorecer que la población pueda conocer la información publicada por los periódicos del país, se facilitará el acceso a sus sitios web a través de datos móviles de forma gratuita en el territorio nacional. A su vez, estrecharán los vínculos con la radio y la televisión”, señala la nota oficial.

Nuevo formato

A partir de este lunes, los semanarios Granma y Juventud Rebelde tendrán solo ocho páginas y se distribuirán el mismo día del semanario Trabajadores, el vocero de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba, reducido a ese formato y distribución desde años atrás.

El periódico Granma, autodenominado “órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba” circulaba nacionalmente de lunes a sábado, con un formato de solo ocho páginas y se vendía en quioscos de Correos de Cuba a $1 peso cubano, además de suscripciones de empresas y residencias.

El Juventud Rebelde, tutelado por el Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, se imprimía de martes a viernes, con solamente ocho páginas, y una “Edición Dominical” de 16 páginas, también a $1 peso cubano y vendidos en los puntos de la empresa estatal de Correos.

Los periódicos en las 16 provincias del país y del municipio especial de Isla de la Juventud, en manos de sus respectivos Comités del Partido Comunista de Cuba y cuyas ediciones impresas circulaban como semanarios de sólo ocho páginas desde los noventa, dejarán de imprimirse indefinidamente.

Tras la captura del dictador Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, el presidente Trump aseguró que el régimen cubano no recibiría más dinero o petróleo desde Venezuela. Luego, el mandatario firmó una declaración de Emergencia Nacional por la amenaza que supone la dictadura cubana para la seguridad nacional de EEUU.

Como parte de esta Emergencia, la Administración Trump impuso aranceles adicionales a los países que suministren combustible a la isla, que ya padecía una profunda crisis de abastecimiento de crudo, dependiente de donativos y ayudas humanitarias de sus principales aliados.

FUENTE: Con información de Martí Noticias

Temas
Te puede interesar

Cuba señala a residente en Miami como presunta organizadora del suceso de la lancha ultimada

¿Sigue Cuba? Trump estaría analizando una actuación estratégica en la isla

Ganando tiempo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial. 
ERROR

Defensas aéreas de Kuwait abaten por error tres aviones de EEUU

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

Tiroteo en Texas deja 3 muertos y 18 heridos; FBI afirma que potencialmente es un "acto de terrorismo"

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump prevé que operaciones contra Irán podrían durar "cuatro semanas"; promete vengar muerte de militares

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

El presidente Donald J. Trump saluda a jueces de la Corte Suprema durante el discurso del Estado de la Unión.
REPERCUSIóN

Corte Suprema sube la tensión sobre política arancelaria de Trump

Te puede interesar

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.
FURIA ÉPICA

Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Rosie Cordero-Stutz sheriff de Miami-Dade ,Steven Meiner, alcalde de Miami Beach, y la alcaldesa del condado Daniella Levine-Cava. 
REACCIÓN LOCAL

Sur de Florida refuerza seguridad tras ataque de EEUU a Irán

Steven Meiner alcalde de Miami Beach 
REEMBOLSO DINERO

Miami Beach envia cheque de $500 a propietarios de viviendas

Momento en que el RBT lanza un zapato contra el menor durante la sesión terapéutica.
CUIDADOS BAJO SOSPECHA

Abuso físico contra niño autista no verbal reabre debate sobre supervisión y ética en terapias

Imagen referencial.
JUSTICIA

Condenan a estafador de Miami por clonación de tarjetas y robo de identidad, deja más de 450 víctimas