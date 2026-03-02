Cuba elimina diarios en sus provincias y convierte en semanarios a los oficialistas Granma y Juventud Rebelde

El régimen cubano anunció que, desde este lunes, los diarios oficialistas Granma y Juventud Rebelde se convertirán en semanarios —circularán solo los martes—, mientras que los periódicos provinciales dejarán de imprimirse indefinidamente.

La medida refleja la mayor crisis de la prensa estatal impresa desde 1959, causada por problemas de impresión y distribución, y no por una estrategia digital, reseña el portal web Martí Noticias.

El PCC atribuye la situación al embargo de EEUU y a la Emergencia Nacional declarada por el presidente de EEUU Donald Trump.

El propio Granma comunicó la decisión del Buro Político del Partido Comunista (PCC), que controla todos los medios estatales en la isla, en la cual se responsabiliza al embargo de EEUU y a la declaración de Emergencia de Trump, del pasado 29 de enero, por la nueva disposición.

“Para favorecer que la población pueda conocer la información publicada por los periódicos del país, se facilitará el acceso a sus sitios web a través de datos móviles de forma gratuita en el territorio nacional. A su vez, estrecharán los vínculos con la radio y la televisión”, señala la nota oficial.

Nuevo formato

A partir de este lunes, los semanarios Granma y Juventud Rebelde tendrán solo ocho páginas y se distribuirán el mismo día del semanario Trabajadores, el vocero de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba, reducido a ese formato y distribución desde años atrás.

El periódico Granma, autodenominado “órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba” circulaba nacionalmente de lunes a sábado, con un formato de solo ocho páginas y se vendía en quioscos de Correos de Cuba a $1 peso cubano, además de suscripciones de empresas y residencias.

El Juventud Rebelde, tutelado por el Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, se imprimía de martes a viernes, con solamente ocho páginas, y una “Edición Dominical” de 16 páginas, también a $1 peso cubano y vendidos en los puntos de la empresa estatal de Correos.

Los periódicos en las 16 provincias del país y del municipio especial de Isla de la Juventud, en manos de sus respectivos Comités del Partido Comunista de Cuba y cuyas ediciones impresas circulaban como semanarios de sólo ocho páginas desde los noventa, dejarán de imprimirse indefinidamente.

Tras la captura del dictador Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, el presidente Trump aseguró que el régimen cubano no recibiría más dinero o petróleo desde Venezuela. Luego, el mandatario firmó una declaración de Emergencia Nacional por la amenaza que supone la dictadura cubana para la seguridad nacional de EEUU.

Como parte de esta Emergencia, la Administración Trump impuso aranceles adicionales a los países que suministren combustible a la isla, que ya padecía una profunda crisis de abastecimiento de crudo, dependiente de donativos y ayudas humanitarias de sus principales aliados.

FUENTE: Con información de Martí Noticias