Colombia niega extraditar a Venezuela al acusado de asesinar al exmilitar Ronald Ojeda

Operativo policial realizado para desmantelar una célula de la banda criminal venezolana 'Tren de Aragua' y que además identificó a otro grupo de presuntas personas que también participaron en el crimen del ex militar disidente venezolano Ronald Ojeda en Santiago el 22 de enero de 2025.

BOGOTÁ - El Tribunal Supremo de Justicia de Colombia rechazó este lunes la solicitud de extradición presentada por el régimen venezolano contra Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias “Gocho”, integrante del grupo criminal Tren de Aragua e implicado en el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano y opositor Ronald Ojeda en Chile .

En su lugar, el acusado será trasladado a territorio chileno, donde se cometió el crimen, en febrero de 2024.

“La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite concepto desfavorable ante la solicitud de extradición (…) efectuada por la República Bolivariana de Venezuela”, indicó el alto tribunal en un comunicado.

Los magistrados explicaron que la decisión, tomada por unanimidad, responde al principio del Derecho Internacional que otorga preferencia al lugar donde ocurrieron los delitos, en este caso Chile.

Carrillo fue detenido en febrero de 2025 en el municipio colombiano de Chiscas, en el departamento de Boyacá. Según la fiscalía, habría suplantado a las autoridades chilenas con una orden judicial falsa para ingresar al domicilio de Ojeda, mantenerlo en cautiverio y posteriormente asesinarlo.

También estaría vinculado a otros delitos en Chile, como secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, explotación sexual y narcotráfico.

"Investigación"

Hasta ahora, doce personas han sido detenidas en relación con el crimen. El cuerpo de Ojeda fue hallado dentro de una maleta enterrada bajo una losa de cemento en la comuna de Maipú, en Santiago de Chile. La fiscalía chilena no descarta que altos jerarcas del chavismo, incluido el ministro del Interior y número dos del régimen, Diosdado Cabello, hayan estado involucrados en el asesinato.

Ojeda, detenido en Venezuela en 2017 por supuesta conspiración, logró escapar de prisión ese mismo año y se exilió en Chile, donde en 2023 recibió asilo político.

FUENTE: Con información de Europa Press