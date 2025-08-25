martes 26  de  agosto 2025
DICTADURA

EEUU denuncia la muerte de un opositor detenido en Nicaragua

El opositor nicaragüense, Mauricio Alonso Petrie, fue arrestado el 18 de julio durante redadas de la policía en el municipio de Jinotepe

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Jairo CAJINA / Nicaraguan Presidency / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MANAGUA - Estados Unidos denunció este lunes la muerte de un opositor nicaragüense detenido en julio en Nicaragua y manifestó estar "horrorizado" por la "inhumanidad" de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El opositor Mauricio Alonso Petrie fue arrestado el 18 de julio durante redadas de la policía en el municipio de Jinotepe, 45 km al sur de Managua, según medios nicaragüenses en el exilio, que también reportaron su deceso este lunes.

"Horrorizados por la inhumanidad de la dictadura de Murillo-Ortega, las autoridades devolvieron hoy a su familia el cuerpo sin vida de Mauricio Alonso, un defensor nicaragüense de la libertad religiosa", señaló en X la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense.

"La dictadura detuvo injustamente a Alonso y lo mantuvo incomunicado durante un mes, hasta su muerte", agregó.

Ortega y Murillo están señalados de mantener una férrea persecución contra la oposición tras protestas contra el régimen en 2018. La represión a las manifestaciones dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La muerte de Alonso "ocurrió bajo la mirada de Murillo-Ortega" y "Estados Unidos no tolerará tal crueldad ni olvidará este crimen", indicó el Departamento de Estado.

"Dictadura familiar"

Ortega, exguerrillero de 79 años, en el poder desde 2007 y que gobernó Nicaragua durante la primera dictadura sandinista en la década de 1980, es acusado por sus críticos y organismos humanitarios de instaurar una "dictadura familiar" junto a Murillo, de 74, nombrada copresidenta en febrero por una reforma constitucional.

En los últimos meses se ha visto a Ortega en actos públicos con dificultad para caminar y semblante pálido -padece lupus e insuficiencia renal-, por lo que analistas opositores aseguran que Murillo allana el camino para la sucesión.

Cientos de miles de nicaragüenses se encuentran en el exilio, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos y España.

FUENTE: Con información de AFP

