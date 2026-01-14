miércoles 14  de  enero 2026
SEGURIDAD

Bukele exporta su megarcárcel y agita la campaña electoral en Costa Rica

El Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO) de Costa Rica tendrá capacidad para 5.000 presos. Bukele puso la primera piedra de la obra

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (izq.), y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saludan tras una rueda de prensa en el sitio de construcción del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado (CACO) en Alajuela, Costa Rica, el 14 de enero de 2026.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (izq.), y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saludan tras una rueda de prensa en el sitio de construcción del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado (CACO) en Alajuela, Costa Rica, el 14 de enero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró este miércoles en Costa Rica las obras de una cárcel inspirada en su megaprisión para pandilleros, un proyecto de la derecha costarricense para conservar el poder en las elecciones del 1 de febrero.

La presencia de Bukele agitó la campaña, pues la oposición denunció que fue usada por el mandatario Rodrigo Chaves para impulsar a su candidata Laura Fernández, quien lidera las encuestas con promesas de mano dura contra la creciente inseguridad que afecta al país.

El mandatario salvadoreño puso la primera piedra de la cárcel para presos de alta peligrosidad en Alajuela, a 20 km de San José, junto a Chaves, quien elogió la megaprisión de El Salvador pese a que, según grupos de derechos humanos, allí se cometen abusos, algo que Bukele niega y afirma que las ONG abogan por los delincuentes, pero no hacían lo mismo cuando el crimen organizado asesinaba a la población.

"Todo lo que hicimos en el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) se va a hacer en su versión costarricense", dijo en el acto Bukele, cuyo gobierno participa en el diseño.

El Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO) de Costa Rica tendrá una capacidad para unos 5.000 presos y será construida con una inversión de 35 millones de dólares.

Bukele dijo a Rodrigo Chaves que la criminalidad "va a ir creciendo como un cáncer si no se detiene" y "no hay otra forma de resolverlo que con la fuerza del Estado".

Agregó: "Haga lo correcto (...) lo demás viene por añadidura". Bukele basa su alta popularidad en la guerra antipandillas que redujo la inseguridad a mínimos históricos.

Propuesta electoral

Con el control de todos los poderes del Estado, Nayid Bukele emprendió su popular ofensiva antipandillas amparada en un régimen de excepción que autoriza detenciones sin orden judicial y en cuatro años llevó al arresto de unas 90.000 personas.

La candidata Laura Fernández, exministra de Rodrigo Chaves, promete llevar la cárcel a "buen puerto" y estar dispuesta a declarar estados de excepción en barrios conflictivos, lo cual, según opositores, sería un retroceso en un país visto como "modelo" de derechos humanos, pero con un índice de criminalidad en ascenso.

Pero la oficialista asegura que es la única forma de detener la inseguridad ligada al narcotráfico en el que también fuera uno de los países más seguros del continente.

Organismos humanitarios aseguran que la estrategia de Bukele ha derivado en miles de detenciones arbitrarias y de inocentes, además de supuestas torturas sin presentar las evidencias.

Confiada en su amplia ventaja sobre una veintena de aspirantes, Fernández busca ganar en una sola vuelta y asegurar una mayoría legislativa que le permita reformar la Constitución y en particular el poder judicial, al cual el presidente de Costa Rica acusa de sabotear su agenda.

"Si nos aceptan un consejo en el tema de seguridad, tienen que ponerse todos detrás del plan o no va a funcionar", señaló Bukele temprano al recibir la máxima condecoración de Costa Rica en reconocimiento a su guerra.

Con mayoría parlamentaria "pudimos hacer todos los cambios que teníamos que hacer", destacó luego.

Leyes contra el crimen

El presidente Rodrigo Chaves anunció que propondrá al Congreso una legislación contra el crimen organizado modelada con las "excelentes leyes que ha adoptado El Salvador".

A su vez, dijo que es necesario otorgar en democracia "suficiente poder a quienes gobiernan, porque de otra manera el pueblo no puede demandar cuentas ni cambio. Eso pasó en El Salvador".

Consideró una "aberración" el llamado del Tribunal Supremo de Elecciones costarricense para que los mandatarios extranjeros se abstengan de intervenir en la campaña, en un reciente fallo que, sin embargo, rechazó frenar la visita de Bukele.

Chaves, muy popular en su país con su discurso directo, mantiene un abierto enfrentamiento con los otros poderes del Estado y es señalado por sus críticos de liderar un proyecto autoritario.

FUENTE: Con información de AFP

