Cabello amenaza con quitarle la comida al que no vote el 6D

"Y las mujeres van a estar al frente de esta batalla, yo sé que es así, yo sé que es la mujer la que se va a levantar temprano y va a decir en la casa 'epa, a levantarse con la diana Carabobo, porque hay que ir a votar', dijo el dirigente chavista para luego apuntar "claro, él que no vota no come; para el que no vote, no hay comida; el que no vote, no come; se le aplica una cuarentena ahí, sin comer", dijo Cabello.