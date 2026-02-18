miércoles 18  de  febrero 2026
VENEZUELA

Maduro recibe asistencia consular en prisión mientras se desarrolla su proceso judicial en EEUU

Un funcionario del régimen venezolano acudió a la cárcel federal donde el acusado espera juicio por narcotráfico

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela.

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela.

Juan BARRETO / AFP
Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York el 5 de enero.&nbsp;

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York el 5 de enero. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, recluidos en una cárcel federal de Nueva York, recibieron el pasado 30 de enero la visita de un funcionario que actuó en representación de la República de Venezuela, en el marco de las gestiones consulares autorizadas por el tribunal que lleva su causa penal.

La información consta en una notificación presentada por la Fiscalía y la defensa ante el juez federal Alvin Hellerstein, documento que pasó a formar parte del expediente judicial y que confirma que el encuentro tuvo como objetivo facilitar a los acusados cualquier servicio consular requerido durante su reclusión.

Lee además
Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York el 5 de enero. 
JUICIO EN EEUU

Justicia retrasa para el 26 de marzo segunda audiencia de Maduro
El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
Venezuela

El "Pollo" Carvajal acusa a Nicolás Maduro de ser el responsable de la represión de las protestas en Venezuela

El acceso a asistencia consular fue ordenado expresamente por el magistrado durante la primera comparecencia judicial de la pareja, celebrada el 5 de enero, cuando instruyó a la Fiscalía a garantizar ese derecho y a informar formalmente al tribunal una vez concretada la visita, tal como finalmente ocurrió.

"Recopilación de pruebas"

El proceso judicial contra el chavista continúa avanzando con demoras. La próxima audiencia de Maduro y Flores fue reprogramada para el 26 de marzo, luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitara postergar la fecha originalmente fijada para el 17 de ese mes. La petición, respaldada por la defensa, fue aceptada por el juez al considerar que el aplazamiento favorece el debido proceso.

Según los argumentos presentados ante la corte, la Fiscalía requiere más tiempo para completar la recopilación de pruebas, permitir su revisión por parte de los abogados defensores y dar espacio a la eventual presentación de mociones previas al juicio, todo ello “en interés de la justicia”, según se desprende del escrito judicial.

Desde su captura y traslado a Estados Unidos el 3 de enero, Maduro ha rechazado los cargos de narcotráfico que pesan en su contra, calificándose públicamente como un “hombre inocente” y un “prisionero de guerra”, narrativa que contrasta con la gravedad de las acusaciones formuladas por las autoridades federales estadounidenses.

El caso, que involucra a la cúpula del régimen venezolano, sigue siendo observado con atención por la comunidad internacional, tanto por sus implicaciones judiciales como por el trasfondo político y diplomático que rodea al proceso.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Maduro enfrenta nueva acusación en EEUU: lo señalan de vender pasaportes diplomáticos a narcos mexicanos

El chavismo ensaya nueva fórmula energética con gasolina de mayor octanaje

Orlando Viera-Blanco llama a la "redención política" tras la caída de Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

De izq. a der., Raúl Guillermo Rodríguez Castro; un miembro de la escolta del dictador cubano Raúl Castro Ruz, y su hijo Alejandro Castro Espín.
EEUU

Marco Rubio habría sostenido diálogo secreto con nieto de Raúl Castro, asegura Axios

El presidente de Estados Unidos anuncia el fin de la legislación de cambio climático de Barack Obama, considerada la gran estafa verde y dañina para la industria estadounidense.
MEDIDAS

EEUU renueva emergencia que autoriza interceptar embarcaciones rumbo a Cuba

Frente al micrófono, Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade.
EN LA MIRILLA

Denuncian en Miami envío de artículos de lujo a Cuba bajo etiqueta de ayuda humanitaria

El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

la Baraja Castrista, con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba
RÉGIMEN

"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

Te puede interesar

la Baraja Castrista, con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba
RÉGIMEN

"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

Por Graciana Álvarez
El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
JUSTICIA

Maduro enfrenta nueva acusación en EEUU: lo señalan de vender pasaportes diplomáticos a narcos mexicanos

Florida, Estados Unidos. Venezolanos corearon consignas a favor de la libertad y en contra de la dictadura. 
VENEZUELA

Más de 320 casos de persecución del chavismo contra activistas en el exterior, denuncia ONG

De izq. a der., Raúl Guillermo Rodríguez Castro; un miembro de la escolta del dictador cubano Raúl Castro Ruz, y su hijo Alejandro Castro Espín.
EEUU

Marco Rubio habría sostenido diálogo secreto con nieto de Raúl Castro, asegura Axios