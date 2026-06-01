Restaurante cubano en Florida hace historia con una estrella Michelin

MIAMI.- La gastronomía cubana ha alcanzado una dimensión histórica en el panorama de la alta cocina internacional. Durante la presentación oficial de la Guía Michelin Florida 2026, el restaurante Emelina, ubicado en West Palm Beach, se convirtió en el primer establecimiento de su tipo en ser galardonado con una estrella Michelin, según informó la cadena Telemundo.

El establecimiento, liderado por los chefs Osmel González y Camila Salazar, destaca por una propuesta contemporánea y de autor.

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Su enfoque se centra en la reinterpretación de recetas tradicionales de la isla mediante la aplicación de técnicas modernas y una presentación de alta gama.

Con un aforo limitado a solo 16 comensales, Emelina opera bajo un concepto exclusivo de menú de degustación, diseñado para ofrecer una experiencia íntima y de alta fidelidad culinaria.

De acuerdo con las declaraciones de sus fundadores recogidas por el medio citado, el objetivo del proyecto no es replicar la cocina cubana convencional, sino explorar con "cuidado e imaginación" cómo habría evolucionado dicha tradición gastronómica bajo un entorno de absoluta libertad creativa y acceso a influencias globales.

Diversidad en la Guía Michelin Florida 2026

Este reconocimiento supone un avance significativo para la culinaria cubana dentro de un certamen históricamente dominado por las tradiciones europeas y asiáticas.

Tras el anuncio oficial, la dirección de Emelina celebró el hito a través de sus canales digitales, lo que desató una oleada de reacciones de apoyo y orgullo entre la comunidad cubana residente en el estado de Florida.

La Guía Michelin es considerada la referencia más exigente del sector gastronómico a nivel global. Sus distinciones se otorgan bajo estrictos criterios de calidad, consistencia y maestría técnica en la ejecución de los platos.

La edición de 2026 también reflejó una notable diversificación en los galardones del estado. Entre las novedades de la jornada, el restaurante Mutra, situado en North Miami, hizo historia al consolidarse como el primer establecimiento con certificación kosher en recibir una estrella Michelin en Florida.

Asimismo, diversos restaurantes en zonas clave como Miami, Miami Beach, Coral Gables y Fort Lauderdale lograron mantener o expandir sus respectivas distinciones dentro de la prestigiosa publicación.