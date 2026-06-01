lunes 1  de  junio 2026
CRISIS

Cubanos salen a las calles a reclamar "corriente y comida", tras más de 26 horas sin electricidad

La escasez de combustible y las averías en las termoeléctricas de Cuba provocan extensos apagones, afectando servicios básicos

Los cubanos usan ollas para reclamar electricidad durante la tercera noche de apagón nacional en La Habana el 20 de octubre de 2024.

Los cubanos usan ollas para reclamar electricidad durante la tercera noche de apagón nacional en La Habana el 20 de octubre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Este fin de semana, la crisis energética que atraviesa Cuba detonó una serie de protestas espontáneas en el barrio Cayo Hueso de Centro Habana (municipio central de la capital cubana), en Mulgoba, en el municipio Boyeros, y en Santiago de Cuba.

Vecinos de esas localidades salieron a las calles, tocando calderos, tras sufrir 23 horas continuas de apagón, en una clara muestra de agotamiento ciudadano frente a la escasez de servicios básicos, reseña el portal web Martí Noticias.

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Cacerolazos y protestas por apagones en Santiago de Cuba y La Habana

Los manifestantes exigieron "corriente y comida", al tiempo que hacían sonar cacerolas y otros artefactos metálicos.

“Llevábamos dos días sin corriente. Desde el viernes, no nos la habían puesto y la gente se tiró para la calle, con los calderos gritando que pusieran la luz. ¡Todo Mulgova! La vinieron a poner como a las dos y pico o tres y pico de la mañana. La policía no vino, por lo menos para mi zona. No sé si para allá abajo, para la otra parte si habrá venido la policía”, dijo Yurisleydi Columbie Paterson desde Mulgova.

Los cubanos están en colapso

“La gente salió para la calle aquí en mi barrio, Cayo Hueso. Estaban protestando. Había muchas horas sin corriente aquí en La Habana [Centro Habana]. Enseguida llegó el del Poder Popular, el Partido, las Brigadas de Respuesta Rápida y lo que hicieron fue poner a los quince minutos la corriente, como a las nueve de la noche y a las cuatro de la mañana la quitaron otra vez”, relató Emilio Gottardi, residente en San Rafael.

Estas manifestaciones ocurren en el marco de una inestabilidad récord del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) cubano. La Empresa Eléctrica de La Habana y la Unión Eléctrica (UNE) se han visto obligadas a implementar cortes de emergencia, con déficits de generación que en muchos momentos han superado los 2,000 MW a nivel nacional.

En Santiago de Cuba, en los repartos El Salao y Micro 3 en medio de la profunda y asfixiante oscuridad, el descontento popular se hizo patente evidenciando una crisis que se ha vuelto insostenible.

El periodista residente en Estados Unidos Yosmany Mayeta publicó en Facebook videos enviados desde los lugares de los hechos, en los que se escuchan a los manifestantes gritar "corriente" con los sonidos de las cazuelas de fondo.

La falta de combustible, sumada a las averías y al mantenimiento deficiente de las termoeléctricas, mantiene a amplias zonas del país, en apagón, sin agua ni gas por periodos prolongados.

Los materiales audiovisuales publicados en las redes sociales constatan la realidad de los cacerolazos, donde ya las autoridades apenas se atreven a intervenir.

La respuesta de las autoridades ante el estallido popular ha sido inmediata, aunque la situación sigue siendo tensa. En varias de las áreas donde se reportaron protestas, se ha registrado una fuerte presencia policial para intentar disolver los tumultos y despejar las vías. Sin embargo, la presión social no ha logrado la restitución del servicio.

FUENTE: Martí Noticias

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