lunes 1  de  junio 2026
ELECCIONES

EEUU afirma que respalda el derecho del pueblo de Colombia a elegir con libertad

La posición diplomática estadounidense fue dada a conocer tras darse los resultados oficiales, donde el Departamento e Estado destacó el ejercicio democrático

En Colombia, votantes acuden a las urnas para elegir al nuevo presidente que se definirá en balotaje&nbsp;

En Colombia, votantes acuden a las urnas para elegir al nuevo presidente que se definirá en balotaje 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El gobierno de EEUU expresó su respaldo al derecho del pueblo de Colombia de participar en las elecciones presidenciales y ejercer con libertad el voto por los candidatos este domingo, según expresó el Departamento de Estado en un comunicado.

“Esta elección es una oportunidad para el pueblo de Colombia y EEUU apoya su derecho a escoger libremente los liderazgos de su país”, señaló el texto emitido por la Oficina de Prensa y mostrado en X.

Lee además
Ilustración fotorrealista de Abelardo De la Espriella, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
PRESIDENCIALES

Congresistas del sur de la Florida aplauden el triunfo de De la Espriella en Colombia
Francisco Santos, exvicepresidente, diplomático y analista político de Colombia
POLÍTICA

Francisco Santos ante elecciones de Colombia: "No perdamos de vista que el enemigo es Iván Cepeda"

La posición diplomática estadounidense fue dada a conocer tras darse los resultados oficiales que dieron al candidato derechista Abelardo de la Espriella el 43,73% de los votos, quien se disputará la presidencia frente al izquierdista Iván Cepeda (40,91%) el 21 de junio próximo.

EEUU en elecciones de Colombia

En el comunicado, la diplomacia de EEUU también expresó su complacencia por haber participado a través de su misión de observadores, junto a la de otros países, en la tensa jornada electoral.

La observación estuvo a cargo del senador republicano Bernie Moreno, colombo-estadounidense, quien destacó el carácter democrático de los comicios.

“Estamos orgullosos de nuestra amistad de más de 200 años con Colombia”, concluye el escueto texto que fue difundido también por medios colombianos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2061244907721810158&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información Departamento de Estado red X, Noticias Caracol

Temas
Te puede interesar

Candidatos presidenciales elevan la tensión política antes de la segunda vuelta en Colombia

Colombia va a segunda vuelta; candidato de la derecha lleva ventaja

Colombia elige presidente entre una izquierda tambaleante y el ascenso de la derecha

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, saluda a los simpatizantes al llegar a votar con su esposa Ana Lucía Pineda en un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026.
Elecciones

Colombia va a segunda vuelta; candidato de la derecha lleva ventaja

Ilustración fotorrealista de Abelardo De la Espriella, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
PRESIDENCIALES

Congresistas del sur de la Florida aplauden el triunfo de De la Espriella en Colombia

Publican en Florida calculadora en linea de ahorro de impuesto de propietario. 
LOS TAXES

¿Cuánto te ahorrarías en impuestos en Florida según la calculadora de DeSantis?

 Un oficial naval a bordo del USS Tripoli (LHA 7) supervisa las operaciones de vuelo desde la torre de control mientras el buque de asalto anfibio navega en el mar Arábigo. Dos buques de guerra de EE.UU. lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.
Guerra

Estados Unidos e Irán se atacan mutuamente pese al alto el fuego

El brasileño Joao Fonseca reacciona durante un partido ante el español Alejandro Davidovich, el 26 de octubre de 2025.
TENIS

Joven estrella brasileña da otro paso hacia la gloria en el Roland Garros

Te puede interesar

Foto genérica de una adolescente frente a su computadora.
JUSTICIA

Florida demanda a empresa OpenAI por daños de ChatGPT a menores

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Publican en Florida calculadora en linea de ahorro de impuesto de propietario. 
LOS TAXES

¿Cuánto te ahorrarías en impuestos en Florida según la calculadora de DeSantis?

Un coche pasa frente al Hotel Paseo del Prado de la cadena hotelera canadiense Blue Diamond, en La Habana, el 1 de junio de 2026. 
Economía

Cadena hotelera canadiense Blue Diamond anuncia cierre de operaciones en Cuba por la crisis

Juanita es una habanera que dice no soportar un día más la situación crítica de Cuba.
TESTIMONIO EXCLUSIVO

"Es mejor morirse": el desgarrador grito de una abuela habanera tras 40 horas sin luz

Ilustración fotorrealista de Abelardo De la Espriella, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
PRESIDENCIALES

Congresistas del sur de la Florida aplauden el triunfo de De la Espriella en Colombia