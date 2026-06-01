EEUU afirma que respalda el derecho del pueblo de Colombia a elegir con libertad

En Colombia, votantes acuden a las urnas para elegir al nuevo presidente que se definirá en balotaje

BOGOTÁ .- El gobierno de EEUU expresó su respaldo al derecho del pueblo de Colombia de participar en las elecciones presidenciales y ejercer con libertad el voto por los candidatos este domingo, según expresó el Departamento de Estado en un comunicado.

“Esta elección es una oportunidad para el pueblo de Colombia y EEUU apoya su derecho a escoger libremente los liderazgos de su país”, señaló el texto emitido por la Oficina de Prensa y mostrado en X.

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La posición diplomática estadounidense fue dada a conocer tras darse los resultados oficiales que dieron al candidato derechista Abelardo de la Espriella el 43,73% de los votos, quien se disputará la presidencia frente al izquierdista Iván Cepeda (40,91%) el 21 de junio próximo.

EEUU en elecciones de Colombia

En el comunicado, la diplomacia de EEUU también expresó su complacencia por haber participado a través de su misión de observadores, junto a la de otros países, en la tensa jornada electoral.

La observación estuvo a cargo del senador republicano Bernie Moreno, colombo-estadounidense, quien destacó el carácter democrático de los comicios.

“Estamos orgullosos de nuestra amistad de más de 200 años con Colombia”, concluye el escueto texto que fue difundido también por medios colombianos.

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FUENTE: Con información Departamento de Estado red X, Noticias Caracol