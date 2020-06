Canciller canadiense rechaza ataques de Maduro contra el Parlamento

“Reafirmó el compromiso de Canadá con la Asamblea Nacional elegida democráticamente por Venezuela y condenó cualquier ataque contra sus miembros”, destacó Champagne

El ministro canadiense solicitó al régimen madurista que detengan los ataques contra el Parlamento venezolano y los miembros que la constituyen.

“Hacemos un llamado al régimen de Maduro para que cese los ataques contra la Asamblea Nacional y sus miembros”, finalizó el canciller.

Maduro y Fuerzas Armadas-Venezuela.jpg El dictador de Venezuela Nicolás Maduro junto a altos jefes militares durante una conferencia de prensa el pasado 12 de marzo. A la derecha Vladimir Padrino, otros de los más buscados por Estados Unidos por narcotráfico y terrorismo. Marcelo García/AFP

La semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia al servicio del régimen de Nicolás Maduro anuló la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) que encabeza Juan Guaidó desde el mes de enero, y en su lugar reconoció la liderada por Luis Parra, un disidente de la oposición, hoy aliado de Maduro.

El fallo también prohibió la instalación de un parlamento virtual o paralelo, y establece que "cualquier persona pública o privada que preste o ceda espacio para ello será considerado en desacato, y cualquier acto ejercido como tal es nulo".

Parra, quien no es reconocido por la oposición venezolana ni la comunidad internacional, fue investido como jefe de la AN en una accidentada sesión en la que no se efectuó ninguna votación personalizada y cuyas actas jamás fueron publicadas. Sin embargo, el TSJ aseguró que no se cometió ninguna actuación fuera del marco de la competencia constitucional, pese a las acciones ilegales.