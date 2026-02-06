Cancilleres de Colombia y Ecuador se reúnen para poner fin a guerra comercial

QUITO.- Los cancilleres de Colombia y Ecuador instalaron el viernes en Quito una reunión para poner fin a la guerra arancelaria que golpea el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo entre los dos países, informaron fuentes diplomáticas.

Estas naciones vecinas se impusieron aranceles mutuos del 30% desde el 1 de febrero, luego de que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa acusara a Colombia de una gestión deficiente para combatir al crimen organizado en la frontera.

POLÍTICA Candidato de la izquierda favorito en encuestas sufre revés de cara a presidenciales de Colombia

ANÁLISIS Ecuador 2026: un año de tensiones a la vista

La disputa se agravó cuando Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó en 900% la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.

Las delegaciones, que incluyen a otros funcionarios de los dos gobiernos, sostienen una reunión "privada" en la sede del ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores, en el norte de la capital, según esa cartera.

Caravanas de vehículos fuertemente custodiados por policías y militares ingresaron al Palacio de Najas, que en la parte externa permanece custodiada por agentes en motocicletas.

Encuentro diplomático

En medio de las tensiones, las cancilleres Rosa Villavicencio, de Colombia, y Gabriela Sommerfeld, de Ecuador, se reunieron por primera vez hace casi dos semanas en Panamá con ocasión del foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Villavicencio y el ministro colombiano de Defensa, Pedro Sánchez, llegaron a Quito con miras al "pleno restablecimiento" del comercio binacional y a lograr "entendimientos" en seguridad y defensa, de acuerdo con Bogotá.

Noboa ordenó el alza de impuestos a las importaciones desde Colombia como compensación por los recursos invertidos en defender la frontera, pero su homólogo el izquierdista Gustavo Petro rechaza las acusaciones de una supuesta falta de cooperación en seguridad.

Tras una reciente visita a Washington, Petro dijo que el presidente estadounidense Donald Trump aceptó mediar con su aliado Noboa para suavizar las tensiones.

Las dos naciones sudamericanas comparten una frontera de unos 600 km plagada de guerrillas y narcotraficantes.

Ecuador registró la mayor tasa de homicidios de América Latina en 2025, con un récord de 52 asesinatos por cada 100,000 habitantes y está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína.

Por sus puertos sale un 70% de esa droga, principalmente hacia Estados Unidos y Europa.

FUENTE: Con información de AFP