Candidato opositor del Esequibo denuncia "vicios" en las elecciones, afirma que impugnará resultados

CARACAS.- El candidato "opositor" que se enfrentó en el simulacro electoral del régimen de Nicolás Maduro, que no llegó ni al 14% de participación, por la recién creada gobernación del Esequibo , zona en reclamación entre Venezuela y Guyana , denunció "vicios" y "trampas" en el proceso que supuestamente ganó el chavismo e indicó que impugnará.

Los electores fueron tomados "prestados" de cuatro circunscripciones prestadas de parroquias electorales de los estados Bolívar (sur) y Delta Amacuro (noreste), fronterizas con la zona en litigio, que la cúpula gobernante convirtió en el estado 24 de Venezuela.

"Eso no es creíble"

En este evento electoral, en el que participó solo el 13,5% de la población venezolana de acuerdo con datos recabados por la oposición democrática que lidera María Corina Machado, fue proclamado gobernador el militar chavista Neil Villamizar con más del 94% de los votos, según cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE) que hasta la fecha no ha publicado los resultados desglosados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Villamizar habría superado así al opositor Alexis Duarte, candidato por la alianza Un Nuevo Tiempo (UNT) - ÚNICA, de los dirigentes Henrique Capriles Radonski y Manuel Rosales. "Eso no es creíble, eso va contrario a la realidad de nuestros pueblos", dijo Duarte a la AFP. "No se puede justificar semejante robo". "Gané con 2.800 votos sobre 1.000 y me voltean el resultado", añadió sin presentar pruebas.

Indicó que auditará el miércoles al CNE, al servicio del régimen chavista, para introducir el reclamo formal. "¿Para qué? Para que quede en la historia, porque yo sé que no va a llegar a ningún lado", aseveró.

"Creo en el voto"

Duarte fue el candidato del ala de la oposición que intentó desafiar el llamado a la abstención de María Corina Machado, como parte de su denuncia de fraude en la supuesta reelección de Maduro. En esta oportunidad, de acuerdo con el Comando con Venezuela, la abstención superó el 86%, lo que marcó el desconocimiento de estos comicios por parte de la población.

Pese al precedente marcado el 28 de julio, cuando el CNE proclamó a Maduro ganador de las elecciones sin mostrar las actas electorales que dan la victoria al diplomático Edmundo González Urrutia con más de siete millones de votos, y a las denuncias de irregularidades que hicieron especialistas y dirigentes opositores durante el proceso comicial desde su convocatoria, continuó con su aspiración.

"Creo en el voto, creo en la paz", justificó el candidato, que aseguró haber hecho campaña por Machado y su candidato Edmundo González en las presidenciales de 2024.

Después de guardar silencio durante la breve campaña electoral, Duarte reconoció que una primera irregularidad se registró antes de la elección, cuando el CNE redujo la circunscripción creada para el Esequibo con la exclusión de la capital designada para ese territorio, Tumeremo, en el estado Bolívar.

"Iba ganando con un 83% de las encuestas"

"Excluyen a Tumeremo a razón de que yo iba ganando con un 83% de las encuestas, porque soy de allá, soy nativo, soy un candidato minero", señaló.

Duarte denunció que las máquinas de votación se instalaron sin la presencia de sus testigos y que las autoridades le prohibieron recolectar las actas que emiten. En las presidenciales, la oposición publicó en un sitio web copias de estas papeletas como prueba de su victoria, que ahora reposan en las bóvedas del Banco Central de Panamá.

El opositor, que se prestó a la farsa electoral del régimen, habló también de amenazas a votantes y del uso de militares para la campaña. "Yo no puedo aceptar este resultado, lo rechazo", insistió.

FUENTE: Con información de AFP / Redacción DLA