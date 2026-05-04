lunes 4  de  mayo 2026
CONFLICTO ARMADO

El ELN plantea retomar negociaciones de paz con próximo gobierno de Colombia

El grupo subversivo descarta acuerdos con Petro y aseguró que el mandatario incumplió los avances en las negociaciones

El proceso de paz entre el ELN y el gobierno de Petro tiene más de un año congeladp&nbsp; (AFP)

El proceso de paz entre el ELN y el gobierno de Petro tiene más de un año congeladp  (AFP)

STRINGER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ. La guerrilla ELN planteó el lunes, 4 de mayo, retomar las negociaciones con el próximo gobierno de Colombia, pese a que el presidente Gustavo Petro abrió una ventana para avanzar en el proceso de paz a cuatro meses de terminar su mandato.

El proceso de paz entre la organización guerrillera más antigua de América y el gobierno colombiano está congelado desde enero del año pasado, cuando los rebeldes lanzaron una embestida de varios días en la que asesinaron en la frontera con Venezuela a más de 100 civiles y exguerrilleros de las FARC que firmaron la paz en 2016.

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Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 28 de enero de 2026, muestra (izq.) El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunciando un discurso durante la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y la promoción de oficiales en la Academia General Santander de Policía en Bogotá, el 13 de noviembre de 2025, y al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hablando durante una rueda de prensa junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (fuera de cuadro), en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 18 de agosto de 2025. 
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Esa masacre fue uno de los mayores golpes para la “paz total”, la política con la que Petro prometió acordar el desarme de todos los grupos armados que operan en un país inmerso en más de seis décadas de conflicto armado.

El presidente expresó el viernes su voluntad de retomar las negociaciones: “Si el ELN decide desmantelar con nosotros economías ilícitas se abren de nuevos caminos para la paz”, escribió en X.

Pero en su respuesta del lunes, ELN negó tener cualquier vínculo con el narcotráfico y, además, aseguró en el comunicado que el mandatario “incumplió” los avances y utilizó “la perfidia para sacar ventajas militares”.

Los rebeldes son críticos de los acuerdos a los que llegó Petro con su homólogo estadounidense Donald Trump para atacar a los grupos narcotraficantes en Colombia, especialmente en la zona fronteriza con Venezuela.

El ELN aseguró que “ratifica al próximo gobierno” su “propuesta de construir un Acuerdo Nacional” para llegar a un pacto de paz.

En el documento, el ELN sostiene: “Hemos sido claros en manifestar, que si bien no compartimos las elecciones, las respetamos. No participamos ni orientamos votar por nadie”.

Además, niega cualquier tipo de amenaza o acción contra candidatos y rechaza haber ejercido cargos en el gobierno, en instancias legislativas o judiciales.

En la parte final del comunicado, el ELN condena las acciones violentas perpetradas por las bandas de Iván Mordisco, destacó que han causado graves afectaciones a la población civil y buscan deslegitimar la lucha armada revolucionaria.

Petro dejará el poder con las manos vacías

Petro dejará el poder el 7 de agosto posiblemente sin firmar la paz con ninguno de los múltiples grupos armados con los que intentaron negociar, entre ellos las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, el principal cartel del narcotráfico.

El favorito en las encuestas para las elecciones del 31 de mayo es Iván Cepeda, miembro del partido de Petro. El senador izquierdista aseguró que al igual que su aliado seguirá buscando acuerdos para desactivar el último conflicto armado de la región.

Los siguientes punteros en la contienda son los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, quienes prometen mano dura contra los grupos armados sin posibilidad de diálogo.

FUENTE: Con información de AFP, El Espectador e Infobae

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