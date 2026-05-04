De la Espriella abre ventaja para una segunda vuelta presidencial en Colombia, según Polymarket

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026.

El tablero político en Colombia con miras a las presidenciales de 2026 registra movimientos determinantes para la oposición . La plataforma de predicciones y apuestas electorales Polymarket otorga al abogado Abelardo de la Espriella un 60% de probabilidades de clasificar a una segunda vuelta.

Esta cifra lo sitúa en una posición de dominio frente a la senadora Paloma Valencia, quien alcanza un 36% de posibilidades en el mismo mercado digital.

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Los datos de Polymarket, publicados en la Revista Semana, reflejan una tendencia creciente hacia perfiles de centro-derecha con fuerte impacto mediático. Estos mercados de predicción, que operan con base en el análisis de riesgos y apuestas de los usuarios, ven en el jurista una capacidad de convocatoria superior para enfrentar el reto de suceder al actual gobierno en la etapa final de la contienda.

La ventaja que los apostadores otorgan a De la Espriella marca una hoja de ruta sobre la percepción de viabilidad política en el exterior y en sectores digitales. Sin embargo, esta proyección de triunfo en las plataformas de intercambio de activos no siempre coincide con la medición tradicional del pulso ciudadano en las regiones del país.

Otras encuestas sobre las presidenciales en Colombia

La encuesta de AtlasIntel para la Revista Semana revela una ventaja de 8,7 puntos porcentuales de Abelardo de la Espriella sobre Paloma Valencia, con lo cual se ubicaría en una eventual segunda vuelta con Iván Cepeda.

Los resultados muestran a Cepeda con el 38 % de la intención de voto en el primer lugar, seguido por Abelardo de la Espriella con el 29,9 % y Paloma Valencia con el 21,2 %. Esos números hacen referencia a votos válidos, es decir, excluyen al votante indeciso.

Luego están Sergio Fajardo (4,2 %), Claudia López (1,9 %), Roy Barreras (0,9 %), Luis Gilberto Murillo (0,7 %), Sondra Macollins (0,3 %), Mauricio Lizcano (0,2 %), Miguel Uribe Londoño (0,2 %), Gustavo Matamoros (0,2 %), Carlos Caicedo (0,1 %) y Santiago Botero (0,1 %), de acuerdo con AtlasIntel.

FUENTE: Con información de Revista Semana