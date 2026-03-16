lunes 16  de  marzo 2026
NARCOTRÁFICO

Capturan a narco que fue clave en operativo contra el capo mexicano el "Mencho"

El narco, alias el “Pepé”, era un hombre de confianza de Nemesio Oseguera, el “Mencho”, líder del CJNG

Tras la muerte de El Mencho, el CJNG respondió con acciones violentas. (AFP)

Tras la muerte de "El Mencho", el CJNG respondió con acciones violentas. (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO. Militares mexicanos capturaron a un presunto narcotraficante que fue clave para lanzar el operativo que costó la vida del capo mexicano Nemesio Oseguera, alias el "Mencho", informó este domingo la secretaría de la Defensa.

Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió el 22 de febrero tras resultar herido en un procedimiento de fuerzas federales en un exclusivo club campestre donde se había visto con una mujer con la que tenía una relación.

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El detenido es José "N" (por ley se reservan los apellidos), apodado el "Pepé" y quien fue el encargado de trasladar a la pareja del poderoso capo a una lujosa cabaña en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco (oeste), informó un breve comunicado de la Defensa.

Según detallaron las autoridades tras el operativo, los servicios de inteligencia militares descubrieron que la mujer se reuniría con Oseguera y así dieron con su paradero.

El "Pepé" es señalado como uno de los hombres de confianza del líder del CJNG, por el que Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares.

La captura del operador del CJNG fue en el municipio de Tlajomulco, Jalisco.

"Al detenido se le aseguró droga, armamento y un vehículo", detalló el comunicado de la Defensa.

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Tras conocerse la muerte de Oseguera, el CJNG respondió con acciones violentas como quema de negocios, vehículos y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.

El operativo y los choques armados posteriores entre fuerzas de seguridad y criminales dejaron más de 70 muertos.

Funeral pomposo

A principios de este mes de marzo, el fundador del CJNG, Nemesio Osegura fue sepultado en un ataúd dorado y a su sepelio llegaron grandes ofrendas florales, incluida una con forma de gallo en referencia por su pasión por las peleas de estos animales. La mayoría de las ofrendas fueron anónimas.

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