NARCOTRÁFICO

México incauta dos toneladas de cocaína en el Pacífico en medio de presiones de Trump

Según las autoridades federales, la droga flotaba en el mar Pacífico sin que se observara la presencia de alguna embarcación

La Secretaría de Marina (Semar) de México aseguraron 3.5 toneladas de cocaína que eran transportadas en un semisumergible frente a las costas del estado de Guerrero. La operación derivó en la detención de tres personas extranjeras, afirmó el gobierno mexicano en un comunicado.

Captura de pantalla X @OHarfuch/ Omar García Harfuch- Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- Fuerzas federales mexicanas incautaron dos toneladas de cocaína frente a las costas de Acapulco, en el océano Pacífico, informó este lunes la secretaría de Seguridad.

El operativo se realizó a más de 200 millas náuticas (unos 370 km) de la costa de México en momentos en que el presidente estadounidense, Donald Trump, multiplica sus críticas contra el poderío del narcotráfico en este país.

Gracias a "información de inteligencia" y con apoyo de vigilancia aérea, dos embarcaciones militares "aseguraron 80 bultos con aproximadamente dos toneladas de presunta cocaína", detalló el comunicado de Seguridad.

Según imágenes difundidas por las autoridades, la droga flotaba en el mar sin que se observara la presencia de alguna embarcación. La secretaría tampoco informó de presuntos traficantes detenidos.

Campaña antidrogas

El gobierno mexicano ha multiplicado sus acciones contra el narcotráfico en medio de presiones de Trump, quien el pasado sábado en una reunión con una decena de dirigentes conservadores de América Latina reiteró que "los carteles están dirigiendo México".

Estados Unidos ha lanzado una agresiva campaña marítima antidrogas. El domingo, Washington informó que un operativo en el Pacífico dejó seis muertos.

Con esa operación anunciada en X por el Comando Sur, ya son más de 150 las personas que han muerto desde septiembre en ataques dirigidos contra embarcaciones de presuntos traficantes en el Pacífico y el Caribe.

FUENTE: Con información de AFP

