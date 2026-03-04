miércoles 4  de  marzo 2026
NARCOTRÁFICO

México incauta más de 100,000 pastillas de fentanilo en Sinaloa

El fentanilo se encontraba en el interior de una mochila de un motociclista. Tanto la droga como el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades

La presidenta de México Claudia Sheinbaum acepta la cooperación de EEUU en la lucha contra las drogas, pero a la soberanía. - AFP

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO. El gobierno de México incautó más de 100,000 pastillas de fentanilo en el estado de Sinaloa (noroeste), una región que se ha visto sacudida por la violencia ligada al crimen organizado.

México ha aumentado las incautaciones y detenciones de criminales, en medio de la presión del gobierno de Donald Trump para que frene el tráfico de drogas, en particular del letal fentanilo, un potente opioide que ha provocado una crisis sanitaria en Estados Unidos.

Al realizar una inspección a una persona en motocicleta, agentes de seguridad "hallaron 104,000 pastillas de fentanilo, las cuales se encontraban en el interior de una mochila", dijo el gobierno mexicano en un comunicado.

La droga y la motocicleta fueron puestas a disposición de las autoridades, añadió el reporte.

El estado de Sinaloa ha sido sacudido por asesinatos y secuestros cotidianos en el marco de una lucha interna entre facciones del poderoso Cartel de Sinaloa. La pugna acumula más de 1,700 personas asesinadas y casi 2,000 desaparecidas en poco más de un año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabSeguridadMX/status/2028978251532808465?s=20&partner=&hide_thread=false

Sin subordinarse a EEUU

Trump firmó en diciembre del año pasado un decreto que clasifica al fentanilo como "arma de destrucción masiva", en medio de una presión constante al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En enero pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió que, pese a que se definiera al fentanilo como arma de destrucción masiva y podría dar a EEUU más razones para operaciones en el territorio mexicano, eso no significaba que fueran a efectuar acciones directas en el país.

En una de las conferencias de prensa matutinas, destacó que el gobierno federal no aceptaría bajo ninguna circunstancia intromisiones o acciones unilaterales desde el extranjero.

En febrero cuando cayó abatido Nemesio Osegura, alias el “Mencho”, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Sheinbaum confirmó la cooperación de Estados Unidos. Dejó en claro que el apoyo prestado por las fuerzas estadounidenses estaba sustentado sobre los principios del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza y la cooperación, pero sin subordinación.

FUENTE: Con información de AFP y El Economista

