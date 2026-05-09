sábado 9  de  mayo 2026
NARCOTRÁFICO

EEUU informa de nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Pacífico Oriental

El Comando Sur informó que dos personas murieron y una sobrevivió tras una operación militar en aguas internacionales a actividades de narcotráfico

Imágenes del ataque de Estados Unidos a una narcolancha en el Caribe el 10 de noviembre de 2025.

Imágenes del ataque de Estados Unidos a una narcolancha en el Caribe el 10 de noviembre de 2025.

Cortesía @Southcom
Bombardeo a una embarcación de supuestos narcotraficantes.

Bombardeo a una embarcación de supuestos narcotraficantes.

DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EEUU VÌA EUROPA PRESS
Esta captura de pantalla es de un video publicado por la cuenta X del Comando Sur de EEUU (Southcom) el 15 de diciembre de 2025; muestra un ataque a una embarcación del narcotráfico en el océano Pacífico oriental el 15 de diciembre de 2025.

Esta captura de pantalla es de un video publicado por la cuenta X del Comando Sur de EEUU (Southcom) el 15 de diciembre de 2025; muestra un ataque a una embarcación del narcotráfico en el océano Pacífico oriental el 15 de diciembre de 2025.

Southcom
El ejército estadounidense anunció que tres personas murieron en ataques contra tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales.

El ejército estadounidense anunció que tres personas murieron en ataques contra tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales.

@Southcom / Captura de video
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON _ Las fuerzas militares de Estados Unidos realizaron este viernes un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico Oriental que, según el Comando Sur de Estados Unidos, estaba vinculada a operaciones de narcotráfico.

El operativo dejó dos muertos y un sobreviviente, de acuerdo con información divulgada por el Comando Sur de Estados Unidos en la red social X. Las autoridades militares señalaron que la embarcación navegaba por rutas identificadas como corredores habituales del narcotráfico y que sus ocupantes participaban en actividades criminales ligadas al llamado “narcoterrorismo”.

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Las imágenes difundidas por el organismo muestran el momento en que la embarcación es alcanzada en alta mar durante lo que el Comando Sur describió como un “ataque cinético letal”. Después de la ofensiva, la Guardia Costera estadounidense activó una operación de búsqueda y rescate para localizar al sobreviviente.

“Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, precisó el organismo militar.

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"Redes de narco"

La ofensiva forma parte de la campaña impulsada por Washington desde septiembre de 2025 para combatir las redes de narcotráfico que operan en aguas del Pacífico y el Caribe, especialmente cerca de Venezuela y Colombia.

Según distintos reportes internacionales, más de 150 personas murieron en más de 50 ataques similares ejecutados por EEUU en los últimos meses. Aunque la Casa Blanca defiende estas operaciones como una respuesta directa contra organizaciones criminales transnacionales.

La tensión regional aumentó tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro en enero de 2026 durante una operación militar encabezada por Washington, un hecho que marcó un punto de quiebre en la política estadounidense hacia el régimen chavista y sus presuntos nexos con estructuras del narcotráfico.

Desde entonces, EEUU intensificó su presencia militar en aguas internacionales cercanas a Venezuela y reforzó las operaciones contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas hacia Centroamérica y Norteamérica.

El pasado martes, el Comando Sur informó sobre otro ataque contra una presunta narcolancha en el Pacífico Oriental. En esa operación murieron tres personas que, según Washington, integraban estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas.

La administración estadounidense insiste en que las operaciones buscan frenar el avance del narcotráfico y debilitar a organizaciones criminales que, según sus informes, siguen financiando redes violentas y corruptas en la región.

FUENTE: Con información de EFE

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