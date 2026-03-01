Muerte del "Mencho" alivia presión de EEUU sobre México e impone retos de gobernabilidad

GUADALAJARA. - La captura y caída de Nemesio Oseguera, alias el "Mencho", de 59 años y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo de las Fuerzas Armadas de México, impone varios escenarios dentro y fuera del país latinoamericano. A su vez, conlleva retos para el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El operativo fue encabezado por el Ejército, en coordinación con la Guardia Nacional y otras corporaciones federales. La muerte del narcotraficante se registró el 22 de febrero en el municipio de Talpa de Allende, en el estado de Jalisco.

El operativo se basó en un despliegue táctico derivado de labores de inteligencia. La presidenta de México confirmó la cooperación de Estados Unidos en las acciones que dieron con la localización y muerte del “Mencho”. Puntualizó que este apoyo se sustenta sobre los principios del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida; la confianza mutua y la cooperación “sin subordinación”.

“Hay información que se comparte. Incluso no es información que EEUU nos brinda a nosotros, nosotros también brindamos información a EEUU. Y el respeto a nuestra soberanía, que siempre se ha mantenido”, expresó Sheinbaum el 23 de febrero en rueda de prensa.

El Gobierno estadounidense ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a la captura del líder el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los criminales más buscados en el mundo. El 25 de febrero, la mandataria mexicana informó que conversó por teléfono durante ocho minutos con el presidente de EEUU, Donald Trump.

El diálogo ocurrió al día siguiente del operativo contra el narcotráfico. "Fue una llamada corta para ver cómo estaban las cosas en México (...) para preguntarme qué pasa en México", dijo Claudia Sheimbaum. La presidenta también le hizo saber al mandatario republicano cómo fue el operativo y la utilidad de la inteligencia proporcionada por la CIA.

“Acabamos con el jefe del cártel más importante de México”, dijo Trump, durante su mensaje al Estado de la Unión, la noche del 24 de febrero.

“La operación que terminó con la muerte del ‘Mencho’ fue de gran impacto por sus resultados y por las reacciones violentas de los tentáculos del Cártel Jalisco Nueva Generación, tan grande, tan poderoso y tan diversificado en sus operaciones”, señala la internacionalista Elsa Cardozo, en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Añade que, dentro de la diversificación de esta organización criminal, una de sus actividades es el tráfico del fentanilo hacia Estados Unidos. Cardozo destaca que se trata de un “duro golpe” a los carteles mexicanos. Recuerda la captura de Joaquín “Chapo” Guzmán, jefe del Cartel de Sinaloa, el 22 de febrero, pero de 2014. También refiere la aprehensión Ismael Zambada García (también de Sinaloa), conocido como el “Mayo Zambada”, el 25 de julio de 2024.

La analista Cardozo señala que la reciente operación no implica que el Cártel Jalisco Nueva Generación vaya a desaparecer y destaca que “viene un período de incertidumbre y de altísimo riesgo”.

En este aspecto, resalta “la reacción en cadena de violencia” tras la muerte de “El Mencho”, así como el bloqueo en 20 estados mexicanos y más de 70 muertos y efectivos militares caídos. Los reportes oficiales señalan que fueron asesinados 25 soldados de la Guardia Nacional, un custodio y un servidor público de la Fiscalía estatal de Jalisco; una civil y 30 presuntos narcotraficantes, entre otros.

“En esencia, gran parte del territorio mexicano está viendo a alguna facción o célula del CJNG reaccionar”, indicó Vanda Felbab-Brown, investigadora de la Brookings Institution, en entrevista para Insight Crime. El Cártel Jalisco Nueva Generación fue designado en 2025 por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.

Según registra Insight Crime, aunque articuló una federación, el CJNG demostró tras la muerte del “Mencho” que aún puede movilizarse con rapidez y eficacia en gran parte del país. “Lo que no está claro es si podrá mantener ese ritmo en el futuro, ahora que su líder murió”.

Presión sobre Claudia Sheinbaum

Angélica Cázares, investigadora de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, indica a DIARIO LAS AMÉRICAS que con la operación contra el Cártel Jalisco Nueva Generación “baja la presión” de Estados Unidos sobre la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero, destaca, que “los carteles del narcotráfico son como los monstruos de cien cabezas, cortas uno y quedan tres. Aquí el tema es aniquilar a toda la organización y su operación”.

“Hay que recordar que el ‘Mencho’ tenía negocios ilícitos, una serie de negocios lícitos. El Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera tendrán ahora el siguiente movimiento”, apunta. La politóloga subraya que resulta innegable que la operación en Jalisco fue efectiva, pero lo que sigue es clave: resalta los movimientos financieros y determinar, además, quiénes se veían beneficiados.

“Hace un año se desató el tema de la venta de hidrocarburos ilegales con toda la red, incluyendo empresas o empresarios de Estados Unidos, de la Marina de México y del CJNG”, indica.

Cázares recuerda que el operador financiero del “Mencho”, alias “El Tuli”, también fue asesinado, como lo informó el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional. A este hombre se le señala de coordinar la respuesta violenta ante el operativo federal. La profesora relata que uno de los bloqueos fue a 50 metros de su residencia en Guadalajara.

Señala que, a partir del miércoles 24 de febrero, la situación en Guadalajara comenzó a normalizarse: las autoridades levantaron el código rojo. Explica que el CJNG es distinto al Cartel de Sinaloa: “El Cártel de Sinaloa era, inclusive, hasta un poco popular entre la población porque había elementos hasta de carácter social. El CJNG es absolutamente despiadado, sangriento; tenía asesores colombianos y venezolanos y su modus operandi, entre muchos, era la extorsión”.

Asevera que el expresidente Andrés Manuel López Obrador “no hizo nada” contra los narcos. Señala que, según los expertos, el Cártel Jalisco Nueva Generación creció muchísimo al amparo de la administración de López Obrador “porque su mayor crecimiento y su diversificación se da en la pandemia”.A juicio de la politóloga, hay grandes diferencias entre la política de seguridad del sexenio anterior y en la que asume Sheinbaum. La internacionalista Elsa Cardozo indica que la presidenta mexicana ha asumido el narcotráfico como un aspecto de seguridad nacional.

Gobernabilidad en riesgo

Cardozo explica que, ante la presión de Estados Unidos, Sheinbaum, “ha tenido una estrategia tremendamente pragmática y cuidadosa por lo relativo a la soberanía, la autodeterminación mexicana, y no mostrarse sometida al control de Estados Unidos ni permitir ni autorizar acciones de EEUU en territorio mexicano”, más allá de la cooperación.

Agrega que la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación es enorme: va del pacífico al Golfo de México con buena parte del norte de México, además hacia el sur. Señala que también está el poder económico de esta organización criminal, en lo relativo a las economías ilícitas, lo cual le ha permitido obtener recursos y armamento.

“No hay que olvidar que la presión de Sheinbaum es dentro y fuera de México. Adentro, enfrenta una presión de gobernabilidad en zonas en las que los grupos del narcotráfico tienen mucho control, no solo económico, sino también penetración en el sector judicial, en las policías”, puntualiza Cardozo.

Destaca, a su vez, la dificultad que existe en América Latina para crear una instancia regional fuerte ante el narcotráfico, que sirva de cooperación, control e incluso actividades de fiscalización compartidas.

Señala que, algunos casos, se ha empleado la soberanía “como escudo para para tapar intereses, para ocultar o disimular debilidades”. Añade que uno de los retos para la mandataria mexicana es recuperar el monopolio del uso legítimo de la violencia para el Estado.

Para la profesora Angélica Cázares la operación contra el Cártel Jalisco Nueva Generación “era un tema impostergable” por los niveles alcanzados por esta organización y el daño causado en todos los aspectos: un daño social, un daño económico por los temas de inversión y, sobre todo, un tema de un crecimiento de la “narco cultura”.

“Estos grupos del narcotráfico han permeado todas las instancias y en el caso de los jóvenes también está presente en los narcocorridos en la música, y el narco series, donde se hace una clara apología del delito”, señala la investigadora mexicana. Cázares refiere el caso de Diego Rivera Navarro, exalcalde del municipio del Tequila (Jalisco), detenido el 5 de febrero y quien se asumía como subordinado de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”.

“Aquí el tema era el reconocimiento tácito de Diego “N” del ‘Mencho’ como el patrón y su cercanía con la delincuencia organizada”, expresa. “Diego pactó con este grupo (CJNG) ofreciéndoles 40 millones de pesos por año, producto del erario, a cambio (de que) Diego trabajara recabando el dinero. Tiene un Gabinete que opera las extorsiones, cobro de piso, levantones y todo lo que él ordena para sacar dinero ilícito”, denunció en octubre de 2025 un regidor del ayuntamiento de Tequila.

Rivera Navarro, militante del partido Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprehendido en un operativo combinado del Ejército, la Marina, la policía y la Fiscalía General mexicana.

Sobre el político pesan denuncias de extorsión y otros delitos. Por otra parte, la investigadora de la Universidad de Guadalajara cree que habría que revisar lo que ocurre en la zona donde fue encontrado el “Mencho”, en la sierra de Jalisco. “Con semejante dispositivos de seguridad, de vehículos, el tipo de vivienda. ¿Cómo era el hombre más buscado y en la zona no se sabía que estaba ahí?”, increpa.

@snederr

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/Reforma/AFP/CNN