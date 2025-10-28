martes 28  de  octubre 2025
Capturan en Perú a una mujer integrante del Tren de Aragua buscada por secuestro en Chile

Daybelis Joselin Puerta huyó a Perú luego del secuestro del exalcalde de Macul (Chile), Gonzalo Montoya, ocurrido entre el 26 y el 29 de junio

La policía peruana logró la detención de un presunto líder y varios miembros de la banda delictiva internacional conocida como Tren de Aragua.

La policía peruana logró la detención de un presunto líder y varios miembros de la banda delictiva internacional conocida como "Tren de Aragua".

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA - La policía de Perú capturó a una mujer de nacionalidad venezolana integrante del Tren de Aragua que participó en el secuestro de un exalcalde en Chile, informaron este martes las autoridades.

Daybelis Joselin Puerta, de 22 años, fue detenida cuando caminaba por una calle del distrito de Lince, en Lima, con un grupo de mujeres. No opuso resistencia.

"Cuenta con orden de captura internacional de Chile por haber participado en el secuestro de un exalcalde de una localidad de Macul en Santiago de Chile", dijo el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

"Secuestro"

Según la policía, Puerta huyó a Perú luego del secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, ocurrido entre el 26 y el 29 de junio. Los secuestradores pedían 50.000 dólares por liberarlo.

Ella permanecerá detenida en Lima hasta que sea entregada a las autoridades chilenas.

Las actividades del Tren de Aragua se han expandido a varios países del continente, entre ellos Colombia, Chile y Perú, según diversos informes de inteligencia.

En febrero, el gobierno de Donald Trump designó al Tren de Aragua como una organización terrorista global y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

