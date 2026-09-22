martes 22  de  septiembre 2026
Migración

Juez de Texas fija para la próxima semana audiencia sobre liberación de migrante herido por ICE

El juez Orlando García, del Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, programó la audiencia presencial para el miércoles 30 de septiembre

Oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en el pasillo de una corte de inmigración de Estados Unidos. Foto referencial.&nbsp;

Oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en el pasillo de una corte de inmigración de Estados Unidos. Foto referencial. 

AFP
Por Julián Varela

AUSTIN — El juez federal de Texas, Orlando García, fijó para la próxima semana una audiencia para examinar una demanda que solicita la liberación y la suspensión de la deportación de Wilber Garcés, el venezolano a quien un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hirió de un disparo y que permanece recluido en un centro de detención migratoria.

En una orden emitida este martes, el juez García, del Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, programó la audiencia presencial para el miércoles 30 de septiembre y ordenó que Garcés acudiera al juzgado.

Lee además
Jonathan Christian Gonzalez-Reyes, de 45 años.
FALSA IDENTIDAD

Detienen por segunda vez a acusado de fingir ser agente de ICE en Miami Gardens
Personas dejaron mensajes en favor de Wilber Garcés en el lugar donde fue baleado por un agente de ICE. En el recuadro su fotografía descargada de Facebook.   
EEUU

"Tengo la bala allí adentro todavía", cuenta migrante detenido por ICE

La noche del lunes, la abogada del migrante, Kate Lincoln-Goldfinch, presentó una demanda ante el tribunal en la que solicitó su liberación inmediata y la suspensión temporal de su deportación mientras intenta presentar una petición de visa U.

Este visado ofrece protección migratoria a víctimas de determinados delitos que colaboran con las autoridades.

Garcés, de 28 años, permaneció durante varias horas en un hospital el lunes por la tarde después de reportar pérdida de movilidad y sensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo, según denunció su abogada.

De acuerdo con la letrada, su cliente todavía tiene una bala alojada en el cuerpo y asegura que no ha recibido la atención médica adecuada para sus heridas.

La versión del migrante

Tras el tiroteo, ocurrido el domingo, los servicios de emergencia de Austin trasladaron a Garcés a un hospital de la ciudad, donde recibió atención médica inicial, aunque no le extrajeron la bala, según relató el propio migrante el lunes por teléfono durante una rueda de prensa organizada por Lincoln-Goldfinch y activistas locales.

De acuerdo con su versión, agentes de ICE lo interceptaron mientras repartía pedidos de DoorDash en su vehículo. Garcés aseguró que los oficiales chocaron contra uno de los costados del automóvil y le dispararon cuando intentó moverlo para estacionarse antes de bajarse.

¿Qué dice el DHS?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha ofrecido públicamente más detalles sobre las circunstancias del incidente ni ha respondido a las múltiples solicitudes de información.

Por su parte, la revista 'The Atlantic', que citó a un funcionario del DHS que habló bajo condición de anonimato, informó que los agentes ya habían intentado detener a Garcés.

De acuerdo con su versión, el migrante no se detuvo, continuó conduciendo y estuvo a punto de atropellar a uno de los oficiales, por lo que los agentes lo persiguieron en sus vehículos.

El funcionario agregó que el episodio quedó grabado por la cámara corporal del compañero del agente que disparó. La grabación no se ha hecho pública.

Solicitud de asilo pendiente

Garcés entró en Estados Unidos en 2024 mediante la aplicación CBP One, un programa activo durante el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) que permitía a los migrantes solicitar una cita para presentarse en un puerto de entrada fronterizo y pedir asilo, según su abogada y su familia.

El venezolano tenía una orden de deportación dictada en ausencia por un juez de inmigración. Garcés no acudió a la audiencia porque la notificación llegó a una dirección antigua, pese a que asegura que había informado al Gobierno de su cambio de domicilio, de acuerdo con Lincoln-Goldfinch.

En lo que va de año, los jueces han ordenado la deportación de 281.867 migrantes que no se presentaron a sus audiencias. De ellos, 90.288 tenían solicitudes de asilo, según datos oficiales.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Presunto hacinamiento y falta de higiene en sede de ICE en Miramar, a partir de fotos filtradas

Juez aplaza entrada en vigor de límites de visas para estudiantes y periodistas extranjeros en EEUU

Trump se reúne con aliados del Escudo de las Américas y les ofrece apoyo en el combate al crimen

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 
VENEZUELA

Diosdado Cabello confirma: excarcelación de presos políticos no ha sido tema en diálogo con oposición

Las hermanas has ash se presentan en el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 20 de julio 2023 en la vigésima edición de Premios Juventud.
MÚSICA

Ha*Ash anuncia la gira "No Me Hablen de Amor" por Norteamérica

El presidente de EEUU, Donald Trump, ofrece su discurso inaugural durante la 81ª Asamblea General de la ONU este  22 de septiembre de 2026 en Nueva York. 
ONU

Trump asegura: "Rubio inmerso en las negociaciones" con La Habana, mientras el régimen niega conversaciones

Manny Alfaro y Vidal Silva en una escena de la película The Uncles Request.
CINE

El filme "The Uncle's Request" aborda en Miami la impunidad y la memoria colectiva

El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026. video
Política

La Casa Blanca lanza el canal Trump TV en plena batalla con algunos medios

Te puede interesar

Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado de EEUU en el sur de la Florida
ASAMBLEA GENERAL

EEUU lleva a la ONU agenda de soberanía, comercio y ofensiva contra cárteles

Por Daniel Castropé
El presidente de EEUU, Donald Trump, ofrece su discurso inaugural durante la 81ª Asamblea General de la ONU este  22 de septiembre de 2026 en Nueva York. 
ONU

Trump asegura: "Rubio inmerso en las negociaciones" con La Habana, mientras el régimen niega conversaciones

Vista general del espacio donde más de un centenar de detenidos habrían permanecido durante varios días, según la denuncia presentada al Congreso.                
INMIGRACIÓN

Presunto hacinamiento y falta de higiene en sede de ICE en Miramar, a partir de fotos filtradas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, firman un acuerdo de seguridad trilateral al margen de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026.
¿Qué dice el pacto?

Trump anuncia construcción de bases militares en Groenlandia tras firma de acuerdo de seguridad en la ONU

Imagen referencial
PATRÓN METEOROLÓGICO

Lluvias amenazan con agravar inundaciones urbanas en el sur de Florida