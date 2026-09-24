viernes 25  de  septiembre 2026
Migración

Trump pide a la Corte Suprema reanudar las deportaciones de migrantes a terceros países

El tribunal considera que los migrantes afectados deben tener la oportunidad de alegar que podrían sufrir "persecución o tortura" en el país de destino

Imagen publicada por el Departamento de Defensa muestra al Comando Norte de Estados Unidos y al Comando de Transporte de Estados Unidos apoyando los vuelos de deportación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante transporte aéreo militar, en Fort Bliss, Texas.

Imagen publicada por el Departamento de Defensa muestra al Comando Norte de Estados Unidos y al Comando de Transporte de Estados Unidos apoyando los vuelos de deportación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante transporte aéreo militar, en Fort Bliss, Texas.

Por Julián Varela

WASHINGTON — El Gobierno del presidente, Donald Trump, pidió este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita continuar deportando migrantes a terceros países distintos a sus lugares de origen.

El fiscal general, Todd Blanche, anunció este jueves en un mensaje en redes sociales que el Departamento de Justicia acudiría al Supremo después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito hiciera efectiva el miércoles la decisión de un juez federal de Boston contra las deportaciones rápidas a terceras naciones.

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"Sin siquiera permitirle al gobierno la oportunidad de responder, y en la oscuridad de la noche, una corte federal de apelaciones nos bloqueó llevar a cabo todas las deportaciones a terceros países de inmigrantes ilegales, una herramienta completamente legal e invaluable para detener el flujo de la inmigración ilegal. Buscaremos de inmediato alivio en la Corte Suprema, que previamente concedió una suspensión en este mismo caso", escribió el jueves temprano el fiscal Blanche.

El tribunal considera que los migrantes afectados deben tener la oportunidad de alegar que podrían sufrir "persecución o tortura" en el país de destino.

Petición de emergencia

Horas después de la publicación de Blanche, el Gobierno presentó formalmente la petición de emergencia ante el alto tribunal, de acuerdo con medios locales.

El litigio se centra en las garantías que deben recibir los migrantes cuando Estados Unidos pretende enviarlos a un país que no es el suyo.

Los tribunales inferiores determinaron que deben recibir una notificación suficiente y una oportunidad efectiva para plantear sus temores de persecución o tortura antes de ser deportados a un tercer país.

La Administración sostiene que esos requisitos dificultan las expulsiones y provocan problemas logísticos, incluidos vuelos cancelados.

Más de 25.000 migrantes han sido enviados a terceros países desde que Trump puso en marcha esta política, según datos de organizaciones de derechos humanos.

Marco legal en EEUU

La ley lo permite. La legislación migratoria estadounidense, la Ley de Inmigración (INA) y el 8 U.S.C. §1158(a)(2)(A) establece que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede remover a un extranjero a un país alternativo si:

  • No es posible devolverlo a su país de origen porque no lo acepta o por razones de seguridad.

  • Existe un acuerdo con un país que lo acepte.

  • Se considera que el país es “seguro” y respeta derechos humanos.

FUENTE: Con información de EFE y JMolina.law

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