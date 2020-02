Carlos Vecchio: El régimen de Nicolás Maduro es tóxico para el mundo

"Le pedimos no sólo a España, sino toda Europa, que cumpla las sanciones que ha impuesto, y que incremente las sanciones para evitar que estos violadores sigan yendo a Europa, para evitar que la corrupción y el lavado de dinero se hagan a través de Europa y del sistema financiero europeo", agregó.

Vecchio considera que el caso de Delcy Rodríguez, con su "visita" a España, muestra realmente quién es el dictador, al que considera tóxico para el mundo, pero principalmente para Latinoamérica.

"Le hemos dicho a Europa que el régimen de Maduro ha sorteado las sanciones norteamericana a través de Europa, ha lavado dinero a través de Europa, ha creado una economía informal con la explotación del oro de sangre, lavado de dinero, tráfico de drogas, todo eso se está conduciendo por ahí y que la única forma de que nosotros podamos enfrentar esto es con mayor presión europea. Por lo tanto hemos pedido que se sancione esta actividad ilícita", sentenció el embajador.

Apuntó adempas que "estamos enfrentando no una dictadura clásica, sino una dictadura que está vinculada a actividades terroristas delincuenciales, que no la podemos enfrentar solos y que tiene el apoyo, como he dicho, de países como Cuba y Rusia".

