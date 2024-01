La sentencia - la segunda en dos años que favorece al exmandatario y que fue apelada por la fiscalía- pone cese al llamado caso “Mesa Judicial” (2018) que consistió en supuestas presiones ejercidas por el gobierno de Mauricio Macri (2015-2020) a jueces, a través de llamadas telefónicas, visitas y denuncias ante el Consejo de la Magistratura, para obtener decisiones favorables.

La acusación fue una de las más controvertidas contra el expresidente, señalado en ocasiones de supuestos actos irregulares, nunca probados, por el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández y de su vicepresidenta Cristina Kirchner (2019-2023), quien controló el Poder Judicial argentino, y tiene en la actualidad una decena de causas abiertas en 2022, según medios locales. También sería expresión de cómo la justicia argentina pretendió acomodarse a los cambios en medio de la polarización, señalan observadores políticos.

Caso contra Mauricio Macri, delito inexistente

La jueza federal de Argentina fue contundente en su fallo al considerar los testimonios de los jueces supuestamente presionados. “La totalidad de los magistrados prestó su testimonio al ser formalmente convocados en todas las ocasiones mucho después de haber culminado las supuestas presiones, o de haber intervenido en los expedientes que motivaron las alegadas injerencias indebidas, o incluso de haber cesado la administración que habría planificado dichas interferencias”.

Y prosiguió: “Sus testimonios fueron coherentes y consistentes entre sí (…) lo que evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones”, señala la sentencia, citada por La Nación, la cual concluyó que no hubo delito.

La lista de quienes fueron sobreseídos (liberados de cargos) por la jueza Capuchetti, además del expresidente Macri, incluye al exministro de Justicia Germán Garavano, al exsecretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas; a la exdiputada y legisladora Graciela Ocaña; al procurador y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques; al exministro Jorge Triaca y al exasesor presidencial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien, según medios locales argentinos, permanece prófugo de otra causa judicial.

El proceso judicial contra Macri fue promovido principalmente por la expresidenta Cristina Kirchner, quien fue condenada en 2022 a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años, en los que gobernaron ella y su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2015), pero luego fue sobreseída. En noviembre de 2023, la Cámara Federal porteña revocó la decisión y reabrió la investigación en su contra por el caso de la “la ruta del dinero K”.

“Una leyenda” del kirchnerismo

El caso Mesa Judicial, que dio lugar al sobreseimiento, es calificado de “leyenda” por el analista político Marcos Novaro, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y del Centro de Investigaciones Políticas en el Instituto Gino Germani en Buenos Aires, quien afirma que el proceso judicial se mantuvo abierto sin fundamento durante mucho tiempo “por presión del gobierno anterior”.

“Esa leyenda de la Mesa que presionaba jueces y que supuestamente hacía lawfire contra funcionarios y familiares de Cristina Kirchner se ha ido cayendo a pedazos porque los juicios realmente avanzaron y no hubo pruebas de que hubiera manipulación, a pesar de que los acusados tuvieron recursos y oportunidades para obstruir la justicia. Aunque eso no quiere decir que no haya habido operaciones”, señala.

Para Novaro también fue “evidente” en 2020 la ofensiva por parte del kirchnerismo “más duro” en la denuncia sobre supuesto espionaje de Macri que terminó con sobreseimiento (cese del proceso) y que él consideró una “maniobra para poner a la Justicia en contra de sus adversarios y diluir así las operaciones de las causas por corrupción contra ellos", según declaró a medios en aquella ocasión.

Otras acusaciones por motivos similares fueron impulsadas por el kirchnerismo en 2009, cuando Macri se desempeñó como jefe de Gobierno de Buenos Aires, y luego como presidente de Argentina, pero todas culminaron en los archivos judiciales con sentencia definitiva de sobreseimiento al establecerse que no hubo delito, incluso en 2022 cuando había terminado su gobierno.

Instrumento usado en Argentina

También, la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Macri, Eugenia Telerico, está convencida de que el kirchnerismo, que permaneció en el poder durante 13 años, usó la justicia como arma política.

“Nunca existió una 'Mesa Judicial' como la que revelan algunas acusaciones que hacen quienes tienen en sus espaldas investigaciones penales pendientes muy graves por delitos de corrupción del 2003 al 2015, en principio, y que responden al kirchnerismo”, expresa la abogada penalista Telerico.

Indicó que algunos de esos casos lograron avanzar, no por la supuesta persecución judicial, sino por una manifiesta cooperación internacional “como nunca Argentina había recibido”, en la investigación sobre las rutas del dinero en casos de corrupción, de las que la Unidad financiera recibió información, según dice. Indicó que la información sobre esos casos fue ocultada por el kirchnerismo a la justicia. “Hay casos de servidores borrados, documentos desaparecidos y se disolvieron organismos”, dijo luego de asegurar que Cristina Kirchner “siguió haciendo mucha presión en el Poder Judicial, ataques a la Corte Suprema de Justicia y manipulaciones a la Magistratura”.

Considera satisfactorio que, con el cambio de gobierno, la información se libera y la ciudadanía reciba respuesta de la justicia sobre las acusaciones contra el gobierno de Mauricio Macri, quien aún no ha emitido opinión.

FUENTE: Con información de La Nación, Clarín, y entrevistas a Marcos Novaro y Eugenio Telerico