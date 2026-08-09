Caso del magnicidio de Fernando Villavicencio alcanza a figuras vinculadas al correísmo

Asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio fue condenado por sus seguidores en Ecuador.

El exdiputado y candidato presidencial, Fernando Villavicencio, habla con los periodistas a su llegada a la Fiscalía General de la Nación en Quito el 8 de agosto de 2023, un día antes de ser asesinado.

QUITO - La fiscalía de Ecuador acusó formalmente a siete personas como presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, entre ellos dos expolíticos de izquierda, un empresario y varios integrantes de la banda criminal Los Lobos.

Villavicencio, entonces legislador y reconocido por sus investigaciones contra la corrupción, fue asesinado a tiros en agosto de 2023 cuando salía de un mitin de campaña en Quito, apenas una semana antes de las elecciones presidenciales en las que participaba como candidato.

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La Fiscalía informó en la red social X que acusó a los siete procesados como "autores mediatos" por su presunta participación en el delito de asesinato.

Acusados

Entre los señalados figuran el empresario Xavier Jordán; el exministro del Interior José Serrano; el excongresista Ronny Aleaga; el líder de Los Lobos, Wilmer Chavarría, alias Pipo, y otras tres personas vinculadas presuntamente con esa organización criminal.

La fiscalía solicitó mantener la prisión preventiva contra los siete acusados y pidió que se emitan circulares rojas de Interpol contra cuatro de ellos, debido a que se encuentran fuera de Ecuador.

Según la acusación, Jordán, quien reside en Estados Unidos, había "financiado y planificado" el asesinato.

Serrano, quien fue ministro durante el Gobierno del expresidente izquierdista Rafael Correa (2007-2017) y actualmente permanece en un centro de control migratorio en Estados Unidos, presuntamente entregó a Los Lobos información "sensible" sobre los movimientos de Villavicencio.

Aleaga, exlegislador correísta asilado en Venezuela, habría coordinado "acciones para concretar el asesinato", de acuerdo con la acusación presentada por la fiscal Ana Hidalgo.

Señalamientos contra el líder de Los Lobos

La fiscalía también acusa a alias Pipo, quien enfrenta en España un proceso de extradición hacia Ecuador, de haber planificado el asesinato a cambio de un millón de dólares.

El proceso judicial busca determinar la responsabilidad de los siete acusados como presuntos autores intelectuales, después de que otras cinco personas fueran condenadas por su participación como autores materiales del magnicidio.

El autor de los disparos fue abatido por los guardaespaldas de Villavicencio poco después del ataque. Además, seis ciudadanos colombianos presuntamente vinculados con el crimen fueron asesinados posteriormente mientras permanecían detenidos en una prisión ecuatoriana.

Un candidato marcado por sus investigaciones

Antes de entrar en la política, Villavicencio ejerció como periodista de investigación y documentó numerosos casos de corrupción que involucraban al Gobierno de Correa.

Sus investigaciones, sin embargo, también alcanzaron a sectores de la derecha y a figuras vinculadas con organizaciones criminales, lo que convirtió al político y periodista en una figura destacada en la lucha contra la corrupción en Ecuador.

FUENTE: Con información de AFP