Daniel Noboa reorganiza la Presidencia de Ecuador y nombre un nuevo portavoz

GUAYAQUIL.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reorganizó la estructura de la Presidencia, actualizó las atribuciones de las cinco secretarías que están a su cargo, y asignó la función de portavoz al titular de la Secretaría de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, que actualmente es José Julio Neira.

Por medio de un decreto ejecutivo publicado la noche del jueves, Noboa decreta que la Presidencia estará conformada por la Secretaría de la Administración Pública, la de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, la Jurídica, la de Comunicación y la de Integridad Pública.

Posteriormente, detalla las tareas y atribuciones de cada una de estas secretarías, que se han modificado en los últimos años, y según el mandatario "resulta necesario actualizarlas, armonizarlas y sistematizarlas en un decreto ejecutivo".

En el artículo sobre la Secretaría de la Administración Pública se señala que su titular ejercerá las funciones de portavoz de la Presidencia en los asuntos que le disponga el presidente.

José Julio Neira es uno de los funcionarios más cercanos a Noboa y antes de ser nombrado en junio como secretario de la Administración Pública fue director de la Unidad De Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Servicio Nacional de Contratación Pública, además ocupaba varios cargos más dentro del Gabinete.

Noboa no tenía un portavoz oficial desde noviembre de 2025, cuando salió de ese cargo Carolina Jaramillo, después de la derrota que sufrió el presidente en el referéndum, en el que los ecuatorianos rechazaron todas sus propuestas, entre ellas la de la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

El presidente ecuatoriano ha realizado en el último año una serie de cambios en el Gobierno. Ha fusionado ministerios y secretarías para reducir el tamaño del Ejecutivo y también creó recientemente seis gabinetes interinstitucionales para articular acciones entre las entidades y monitorear el cumplimiento de los compromisos estratégicos.

Los recortes se sumaron a otras reformas económicas impopulares impulsadas por Noboa con el objetivo de disminuir el déficit fiscal, con la tutela de un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 5,000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).

FUENTE: Con información de EFE