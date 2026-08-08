sábado 8  de  agosto 2026
VENEZUELA

Delcy Rodríguez nombra nuevas autoridades del sistema eléctrico en medio de protestas por apagones

La jefa encargada de Venezuela informó la designación de dos ingenieros “con trayectoria” en el sector de servicios contra el que hay rechazos en 11 estados

Termoeléctricas del sistema eléctrico en Venezuela están en el abandono y no pueden auxiliar la generación en medio de la crisis /&nbsp;

Termoeléctricas del sistema eléctrico en Venezuela están en el abandono y no pueden auxiliar la generación en medio de la crisis / 

Cortesía ing. José Aguilar.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Este sábado, la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el nombramiento de dos nuevas autoridades del sistema eléctrico como parte de las acciones que buscarían recuperar el sector que ha registrado fallas continuas por años en perjuicio de la población, tras los dos grandes apagones masivos de 2019.

Rodríguez designó al ingeniero José Luis Betancourt como viceministro de Servicios Eléctricos encargado del manejo del equipo encargado de la recuperación del sistema eléctrico; y al ingeniero Juan Crisóstomo Fernández como presidente de Corpoelec, estatal responsable del servicio nacional.

Lee además
Gobierno de EEUU visitó la Represa del Guri, principal asiento del Servicio Eléctrico de Venezuela 
RECUPERACIÓN

EEUU realiza diagnóstico en hidroeléctrica clave en Venezuela para impulsar mejoras del sistema eléctrico
delcy es el rostro del apagon
OPINIÓN

Delcy es el rostro del apagón

La decisión ejecutiva se dio a conocer en medio de una agudización de la crisis eléctrica que ha revigorizado protestas ciudadanas en no menos de 10 estados del centro y occidente principalmente, que sufren a diario interrupciones eléctricas.

En los últimos días, habitantes de Aragua y Carabobo, ubicados en el centro del país, tomaron las calles y cerraron vías por los prolongados apagones, que también generan denuncias desde Táchira y otros estados andinos, según reportes de la ONG de Conflictividad Social.

En Caracas, se han reportado recurrentes fallas en varias localidades en los últimos días y la gente ha protestado a las puertas de Corpoelec.

Sistema eléctrico bajo diagnóstico

Las deterioradas condiciones del sistema eléctrico provocaron el domingo pasado la visita del Encargado de Negocios de EEUU, Jhon Barrett, acompañado de expertos del Departamento de Energía estadounidense, a la central hidroeléctrica del Guri, ubicada en el sur del país.

Los funcionarios realizaron una inspección de la operatividad de la principal generadora de energía eléctrica, según se informó.

Se desconoce hasta el momento los resultados del diagnóstico que sería clave para impulsar la producción petrolera.

Según el anuncio de Rodríguez, Fernández posee una experiencia de 27 años de trayectoria dentro de la empresa estatal y vasta experiencia en la industria eléctrica, lo que contribuirá a los planes de mejora del servicio”, según dijo.

No hubo anuncios oficiales acerca de restitución de unidades y de inversiones en los sistemas de generación y transmisión

FUENTE: Con información red X, elnacional.com

Temas
Te puede interesar

EEUU evalúa destinar 1.000 millones de dólares para apoyar al presidente de Colombia para la seguridad

"Ayuda a afectados por terremotos no debe estar en la agenda del diálogo", afirma experto

Valiente pueblo de Morón recibe en Miami Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 Fotografía de archivo del jugador del FC Barcelona Lionel Messi y su padre, Jorge Horacio Messi (d), en la sala de la Audiencia de Barcelona. La Audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista internacional argentino del FC Barcelona Leo Messi
Fútbol

Muere Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, a los 68 años

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
COLOMBIA HOY

Bombardeos, drones y megacárceles: la "mano dura" que propone el "Tigre" de la Espriella

El nuevo fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, el viernes 7 de agosto de 2026 en la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, este viernes en Cali (Colombia). 
EEUU

El Senado de EEUU confirma a Todd Blanche, exabogado de Trump, como fiscal general

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (izq.), recibe el bastón presidencial de manos del presidente del Congreso colombiano, Honorio Henríquez, durante su ceremonia de inauguración en la Universidad Santiago de Cali en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2026. video
INVESTIDURA

Abelardo de la Espriella se juramenta como nuevo presidente de Colombia

La familia es un archipiélago volcánico
RELATO

La familia es un archipiélago volcánico

Te puede interesar

El coronel en retiro Emilio González, exdirector de USCIS, de Aviación de Miami y exadministrador de Miami, entre otros cargos
CUESTIONAMIENTOS

Emilio González advierte sobre rumbo político y rechaza nuevo bono de Miami

Por Daniel Castropé
Manny Cid, subdirector de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Negocios Locales del Departamento de Adquisiciones Estratégicas de Miami-Dade
RECURSOS DISPONIBLES

Miami-Dade apuesta ser socio de pequeños negocios con créditos, contratos y asistencia

El nuevo fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, el viernes 7 de agosto de 2026 en la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, este viernes en Cali (Colombia). 
EEUU

El Senado de EEUU confirma a Todd Blanche, exabogado de Trump, como fiscal general

Foto referencial. 
REGRESO A CLASES

Anuncian entrega de mochilas y útiles gratuitos a familias de Miami

Bad Langensalza, Alemania.
TURISMO

De calles medievales a bosques milenarios en el centro de Alemania