Delcy Rodríguez nombra nuevas autoridades del sistema eléctrico en medio de protestas por apagones

Termoeléctricas del sistema eléctrico en Venezuela están en el abandono y no pueden auxiliar la generación en medio de la crisis /

CARACAS. - Este sábado, la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el nombramiento de dos nuevas autoridades del sistema eléctrico como parte de las acciones que buscarían recuperar el sector que ha registrado fallas continuas por años en perjuicio de la población, tras los dos grandes apagones masivos de 2019.

Rodríguez designó al ingeniero José Luis Betancourt como viceministro de Servicios Eléctricos encargado del manejo del equipo encargado de la recuperación del sistema eléctrico; y al ingeniero Juan Crisóstomo Fernández como presidente de Corpoelec, estatal responsable del servicio nacional.

La decisión ejecutiva se dio a conocer en medio de una agudización de la crisis eléctrica que ha revigorizado protestas ciudadanas en no menos de 10 estados del centro y occidente principalmente, que sufren a diario interrupciones eléctricas.

En los últimos días, habitantes de Aragua y Carabobo, ubicados en el centro del país, tomaron las calles y cerraron vías por los prolongados apagones, que también generan denuncias desde Táchira y otros estados andinos, según reportes de la ONG de Conflictividad Social.

En Caracas, se han reportado recurrentes fallas en varias localidades en los últimos días y la gente ha protestado a las puertas de Corpoelec.

Sistema eléctrico bajo diagnóstico

Las deterioradas condiciones del sistema eléctrico provocaron el domingo pasado la visita del Encargado de Negocios de EEUU, Jhon Barrett, acompañado de expertos del Departamento de Energía estadounidense, a la central hidroeléctrica del Guri, ubicada en el sur del país.

Los funcionarios realizaron una inspección de la operatividad de la principal generadora de energía eléctrica, según se informó.

Se desconoce hasta el momento los resultados del diagnóstico que sería clave para impulsar la producción petrolera.

Según el anuncio de Rodríguez, Fernández posee una experiencia de 27 años de trayectoria dentro de la empresa estatal y vasta experiencia en la industria eléctrica, lo que contribuirá a los planes de mejora del servicio”, según dijo.

No hubo anuncios oficiales acerca de restitución de unidades y de inversiones en los sistemas de generación y transmisión

FUENTE: Con información red X, elnacional.com