domingo 9  de  agosto 2026
Marruecos

Marruecos: Una guia de viaje por ciudades y paisajes eternos

Este país norafricano combina ciudades antiguas, vibrantes mercados, ricas tradiciones y una aromática gastronomía

Rabat, Marruecos.

Rabat, Marruecos.

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Fez, Marruecos.

Fez, Marruecos.

Moroccan National Tourist Office
Essaouira, Marruecos.

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Moroccan National Tourist Office
Tanger, Marruecos.

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Moroccan National Tourist Office
Tanger, Marruecos.

Tanger, Marruecos.

Moroccan National Tourist Office
Marrakech, Marruecos.

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Meknes, Marruecos.

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Rabat, Marruecos.

Rabat, Marruecos.

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Meknes, Marruecos.

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Fez, Marruecos.

Fez, Marruecos.

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Pocos destinos logran despertar la imaginación como Marruecos, donde antiguas medinas, majestuosos palacios, una gastronomía aromática y paisajes espectaculares ofrecen una experiencia de viaje diferente

Al consultar a la oficina oficial de turismo, descubrimos un destino rico en historia, cultura y belleza natural. Sus ciudades imperiales conservan el legado de poderosos gobernantes, mientras que sus mercados, desiertos y pueblos revelan una cultura profundamente arraigada en la tradición y la hospitalidad.

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Rabat: La capital

Rabat ofrece una elegante introducción al patrimonio de Marruecos. Frente al océano Atlántico, la Kasbah de los Udayas combina historia y belleza con sus encantadoras calles, jardines y espectaculares vistas.

La cercana necrópolis de Chellah transporta al visitante a otra época, donde antiguas ruinas romanas y meriníes comparten el paisaje con jardines y la singular presencia de cigüeñas que anidan entre los restos.

Los tesoros culturales de la ciudad también incluyen el Mausoleo de Mohammed V, el Museo Mohammed VI de Arte Moderno y Contemporáneo y los tranquilos Jardines Exóticos de Bouknadel.

Fez: Un tesoro medieval viviente

Caminar por Fez es como entrar en otro siglo. Considerada la capital cultural y espiritual de Marruecos, la ciudad conserva una de las mayores áreas urbanas medievales del mundo.

En el interior de Fez el-Bali, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, estrechos pasadizos conducen a bulliciosos zocos, talleres artesanales, edificios históricos y tradicionales restaurantes.

Las impresionantes puertas del antiguo Palacio Real de Fez son un recordatorio del pasado monárquico de la ciudad y de la artesanía que caracteriza a la arquitectura marroquí.

Meknes: El legado imperial

Meknes refleja la ambición del sultán Moulay Ismail, quien transformó la ciudad en una magnífica capital imperial.

La gran puerta de Bab Mansour sigue siendo una de las joyas arquitectónicas de Marruecos y da la bienvenida a los visitantes al corazón histórico de la ciudad. En las cercanías, enormes graneros y establos reales revelan la dimensión de una época ya desaparecida.

Más allá de Meknes se encuentra Volubilis, donde ruinas romanas, antiguos mosaicos y arcos monumentales conservan la memoria de una próspera civilización que floreció en esta región.

Marrakech: La ciudad del color y la energía

Marrakech despierta los sentidos con sus intensos colores, aromas cautivadores y movimiento constante. Su medina centenaria y sus legendarios zocos invitan a descubrir Marruecos en una de sus expresiones más vibrantes.

La plaza Jemaa el-Fna es el corazón palpitante de la ciudad, donde músicos, narradores, artistas y vendedores de comida crean uno de los espacios públicos más fascinantes del mundo.

Un recorrido por los mercados permite descubrir un tesoro de especias, textiles, productos artesanales y tradiciones transmitidas de generación en generación.

Un destino gastronómico

La gastronomía marroquí refleja la diversidad histórica y las influencias culturales del país. Cada plato cuenta una historia a través del uso de especias aromáticas, ingredientes frescos y métodos tradicionales de preparación.

Desde el famoso tajín y el cuscús hasta la pastela, la harira, el zaalouk y la dulce chebakia, la cocina marroquí ofrece un extraordinario recorrido de sabores. Ninguna experiencia culinaria estaría completa sin disfrutar de un vaso de tradicional té de menta, símbolo de la hospitalidad marroquí.

Planifique su visita

Las mejores épocas para explorar Marruecos son la primavera y el otoño, cuando las temperaturas son moderadas y las condiciones resultan ideales para descubrir sus ciudades, montañas y paisajes desérticos.

Hay alojamientos que van desde hoteles de lujo hasta auténticos riads, que ofrecen una conexión más personal con la cultura marroquí.

Para obtener información turística y recursos para planificar el viaje, consulte en línea visitmorocco.com en internet.

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