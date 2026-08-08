sábado 8  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

Blake Lively comparte imágenes de su familia con Ryan Reynolds

El carrusel incluía fotos espontáneas de Lively y Reynolds disfrutando de un partido de fútbol con sus hijos y amigos, junto con instantáneas del día

El actor canadiense-estadounidense Ryan Reynolds y su esposa, la actriz estadounidense Blake Lively, asisten al estreno en Nueva York de It Ends With Us en el AMC Lincoln Square en Nueva York, el 6 de agosto de 2024.

El actor canadiense-estadounidense Ryan Reynolds y su esposa, la actriz estadounidense Blake Lively, asisten al estreno en Nueva York de "It Ends With Us" en el AMC Lincoln Square en Nueva York, el 6 de agosto de 2024.

AFP/Charly Triballeau
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Blake Lively les ofrece a sus fans una mirada íntima a su vida familiar. La actriz de Another Simple Favor compartió una serie de fotos de un partido de fútbol entre el Liverpool Football Club y el Wrexham AFC en el Yankee Stadium, con momentos entrañables junto a su esposo, Ryan Reynolds, sus hijos y un grupo de amigos cercanos.

Lively reflexionó sobre la experiencia en la descripción, agradeciendo a quienes la han apoyado a ella y a su familia a lo largo de los años.

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"Uno de los momentos más surrealistas de esta aventura increíble. Gracias a todos nuestros amigos, familiares y seres queridos de Wrexham que vinieron a animar a este extraordinario equipo y a quienes nos han apoyado desde el principio”, escribió en Instagram.

También agradeció especialmente a su amigo de toda la vida, el fotógrafo Guy Aroch, por documentar el día.

El carrusel incluía fotos espontáneas de Lively, de 38 años, y Reynolds, de 49, disfrutando del partido con sus hijos y amigos, junto con instantáneas de todo el día.

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