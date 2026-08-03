Capturan a presunto autor del asesinato de la influencer Valeria Márquez

El asesinato de la tiktoker Valeria Márquez, de apenas 23 años de edad, ocurrió en Jalisco.

MIAMI.- A más de un año del asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez , la Fiscalía de Jalisco confirmó la detención de un hombre, a quien se ha vinculado como el presunto coautor material del feminicidio de la famosa joven de entonces 23 años.

Por medio de un comunicado, publicado el domingo 2 de agosto, la institución informó que el hombre, identificado como Iván Martín 'N', fue arrestado el 1 de agosto durante un cateo en San Juan de Ocotán, en Zapopan, municipio donde se suscitó el delito.

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En el mensaje publicado se especificó que el operativo forma parte de las investigación en curso y que desplegó a agentes de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, en coordinación con el Ejército Mexicano y Agentes de la Guardia Nacional.

En el comunicado, la Fiscalía también expuso que: "los involucrados utilizaron dos vehículos para la agresión: una motocicleta y un automóvil color blanco (...) Para lograr su escape fueron auxiliados por el vehículo blanco, como se corroboró a través del oportuno monitoreo y seguimiento de las cámaras del C5 y cámaras de video particulares".

Durante el cateo realizado en el domicilio donde Iván Martín 'N' fue capturado también se pudo localizar dos armas de calibre .40mm, y calibre .9mm, teléfonos celulares e identificaciones.

Asesinato de la influencer

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025. La joven se encontraba en un en vivo en redes sociales desde su salón de belleza, cuando un hombre llegó al lugar diciendo que entregaría un presunto paquete a la influencer y segundos después le disparó.

La mujer cayó sin vida en medio de la conexión con sus seguidores.

Las autoridades señalaron que se trató de un feminicidio, el cual habría sido planeado por integrantes del crimen organizado.

Las pesquisas, según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señalan que Francisco 'N', expareja sentimental de la 'influencer', sería el presunto autor intelectual del crimen, luego de amenazarla en diversas ocasiones antes previo al asesinato.

"Asimismo, las indagatorias refieren que Francisco 'N' habría solicitado la ejecución del ataque a su padre Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias 'El R1', identificado por las autoridades como un presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien fue detenido hace unos días en México", reseñó Univision.