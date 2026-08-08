sábado 8  de  agosto 2026
INVESTIGACIÓN

Red de corrupción traza la ruta de millones de barriles de petróleo para Cuba que no llegaron

Una empresa vinculada a GAESA y sociedades turbias de Panamá estarían detrás del desvío de buques de Venezuela a la isla en plena crisis eléctrica, según medios

Vecinos de diferentes sectores de la capital cubana salieron a protesta &nbsp;por los apagones de más de 30 horas, la escasez y el deterioro de los servicios básicos.

Vecinos de diferentes sectores de la capital cubana salieron a protesta  por los apagones de más de 30 horas, la escasez y el deterioro de los servicios básicos.

DIARIO LAS AMÉRICAS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Una red de oscuras empresas aliadas del régimen de Cuba y un empresario de Panamá se habría encargado de desviar buques de la estatal de Venezuela PDVSA con más de 7,5 millones de barriles de petróleo destinados a aliviar los apagones en la Isla del Caribe, a un rumbo desconocido en 2025, afirma una investigación de medios publicada esta semana.

Los cargamentos de combustible que salieron hacia el país caribeño nunca llegaron al puerto de Matanzas, que era el destino oficial, sino que habrían sido “revendidos” en el mercado asiático, a pesar de la severa crisis eléctrica que afecta a los cubanos.

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Además, en esta operación se habría establecido la conexión de la empresa Cubametales, controlada por la militar GAESA de La Habana, junto con un grupo de sociedades vinculadas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano.

La investigación periodística con el título “El petróleo que salió hacia Cuba, pero nunca llegó” fue hecha por el Diario de Cuba en alianza con los medios Armado.Info, La Prensa, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y la ONG Transparencia Venezuela.

¿Y el petróleo para Cuba?

En plena temporada de prolongados apagones en Cuba, los investigadores se propusieron indagar durante meses por qué el petróleo que salía de Venezuela en buques furtivos no llegaba a la isla bajo sanciones estadounidenses.

“No hay constancia de que los barcos llegaran a la Isla”, según la publicación.

Los periodistas lograron revisar documentos de PDVSA, tener acceso a radares internaciones y base de datos, y encontraron que algo no cuadraba en esos envíos de millones de barriles de petróleo venezolano.

“La investigación siguió el rastro de esos cargamentos y encontró conexiones con Cubametales, empresa controlada por GAESA, y con una red de sociedades vinculadas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano”, se explicó.

De esta manera, el trabajo periodístico desmintió la versión de las autoridades de La Habana de que los apagones se debían a la falta de combustible, al ponerse al descubierto una red de cargamentos fantasma operando bajo la fachada de ayuda a Cuba.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

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