Tony Díaz: "Florida no está en venta", el Distrito 113 necesita voz

Tony Díaz, candidato al escaño del Distrito 113 de la Cámara, conversa con el periodista César Menéndez.

MIAMI. - Tony Díaz, candidato republicano por el Distrito 113 de la Cámara de Representantes de Florida , prometió enfrentar la corrupción, reducir la carga del impuesto a la propiedad y establecer plazos obligatorios para cubrir las vacantes legislativas.

Díaz fue uno de los invitados esta semana al programa Destino Político, de la plataforma informativa de DIARIO LAS AMÉRICAS, donde conversó sobre su campaña y las elecciones primarias de Florida del próximo 18 de agosto.

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Plazos para vacantes

Uno de los principales cuestionamientos de Díaz se centra en el tiempo que el Distrito 113 ha permanecido sin representación en Tallahassee, tras la salida de la legisladora Vicky López para ocupar un puesto en la Comisión de Miami-Dade.

El candidato sostuvo que la vacante se ha prolongado durante siete u ocho meses sin que se convocaran elecciones especiales. A su juicio, esa demora dejó a los residentes sin una voz para votar proyectos de ley, gestionar recursos estatales y defender los intereses del distrito.

Por ello, Díaz propone modificar la ley de Florida para establecer un cronograma obligatorio cuando quede vacante un cargo electivo. Su iniciativa contempla abrir el período de calificación de candidatos en un plazo de cuatro semanas y fijar inmediatamente la fecha de la elección especial.

“Tenemos que crear una línea de tiempo específica”, afirmó, al considerar que el proceso no debe depender de decisiones discrecionales del gobernador.

Vivienda y costo de vida

El aspirante republicano aseguró que durante seis meses ha recorrido el distrito y conversado directamente con los electores. Según explicó, en esos encuentros ha encontrado desilusión por las promesas incumplidas y la falta de comunicación de funcionarios municipales, condales y estatales.

Entre las principales preocupaciones mencionó el costo de la vivienda, las listas de espera de entre ocho y diez años para recibir asistencia de la Sección 8 y el encarecimiento general de la vida en el sur de Florida.

“La gente me ha comentado que ahora mismo casi que es lo mismo ir a un dealer de un carro de lujo o ir al Publix”.

Díaz se definió como un republicano moderado dispuesto a dialogar con demócratas y residentes de distintas tendencias políticas. Rechazó los extremos dentro de ambos partidos y afirmó que un representante debe escuchar a toda la comunidad, incluso cuando existan desacuerdos.

“Mi oponente ahora empezó a atacarme diciendo, tú eres es un liberal escondido. Yo lo que sí creo que el diálogo es todo. Si a mí me están pagando para representar a mi distrito, tengo que escuchar a cada persona en mi distrito”.

No a dinero de los PAC

Bajo el mensaje “Florida no está en venta”, Díaz afirmó que desarrolla su campaña sin aceptar contribuciones de comités de acción política, conocidos como PAC.

El candidato sostuvo que las donaciones procedentes de compañías de servicios públicos y desarrolladores pueden crear conflictos de interés cuando los legisladores deben decidir sobre tarifas eléctricas o proyectos inmobiliarios.

“FPL le ha dado Frank Lago dinero para su campaña. Cuando venga un proyecto de ley para decir que no pueden subir la electricidad, ¿cómo creemos que va a votar?”

Reconoció que una campaña sin el respaldo de esas organizaciones dispone de menos recursos para anuncios y carteles, pero señaló que sus propuestas proceden de las conversaciones mantenidas con los residentes.

Entre las ideas recogidas durante esos encuentros mencionó la posibilidad de exigir a los candidatos y funcionarios electos conocimientos básicos de matemáticas, lógica y administración.

Rebaja de impuesto

En materia tributaria, Díaz propuso congelar los avalúos cuando una vivienda sea transferida de padres a hijos, para evitar incrementos pronunciados en el valor imponible de la propiedad.

También respaldó elevar a 750.000 dólares la exención para las residencias principales protegidas por Homestead. Admitió que la medida requeriría disciplina fiscal y la reducción de gastos estatales que no considere esenciales.

Sin embargo, expresó cautela ante la eliminación inmediata del impuesto a la propiedad. Según argumentó, esa decisión también beneficiaría a propietarios de mansiones en zonas como Fisher Island y Star Island y provocaría una pérdida considerable de ingresos públicos.

Díaz favorece aplicar primero una exención más amplia, evaluar sus efectos y considerar posteriormente otras reducciones.

Vayan a votar

El candidato, identificado con el número 111 en la boleta, cerró la entrevista con un llamado a participar en las primarias del 18 de agosto.

El aspirante sostuvo que las primarias permiten seleccionar al candidato más competitivo y representativo antes de las elecciones generales.

“Los republicanos tienen más de ocho opciones para gobernador; voten por una de esas personas. Si decidimos votar solo en noviembre por todos los de nuestro partido, sin participar en las primarias, no estamos escogiendo al más fuerte del partido”, afirmó.

“Las primarias ayudan a decidir cuál de esos candidatos nos representa mejor, cuál puede ganar en noviembre y cuál es mejor para el Estado. Así que, por favor, tómense el tiempo para votar”, agregó.

Díaz destacó que las contiendas por los puestos de comisionado de Miami-Dade en los distritos 2, 5 y 8 podrían definirse en las primarias si uno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos, sin necesidad de llegar a las elecciones de noviembre.

También instó a los electores a votar de manera anticipada y subrayó la sencillez del proceso.

“El voto es la mejor inversión de cinco minutos que vas a poder hacer”, concluyó.

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