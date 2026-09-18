La Casa Blanca anuncia reunión de Trump con Delcy Rodríguez en el marco de la Asamblea de la ONU

El presidente republicano, Donald Trump, se reunirá con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el 22 de septiembre de 2026. Será el primer encuentro de un mandatario estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años

WASHINGTON.- La Casa Blanca anunció este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el martes con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez , en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El encuentro con Rodríguez será el último punto de la agenda de Trump durante su visita a Nueva York para la Semana de Alto Nivel de la ONU. El mandatario republicano dará el mismo martes un discurso ante la Asamblea General y mantendrá reuniones con los primeros ministros del Reino Unido y Japón, además de con varios líderes del Golfo Pérsico.

Desde que Estados Unidos capturó y depuso a Maduro en Caracas, el pasado 3 de enero, la Administración de Trump respaldó al nuevo Gobierno de Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, y restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela que estaban rotas desde 2019.

Se trata del primer encuentro de un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años: el último fue la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015 en Panamá.

La Casa Blanca dijo, en rueda de prensa telefónica, que Trump asistirá a una recepción con líderes internacionales antes de su encuentro con Delcy Rodríguez, tras lo cual regresará a Washington.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, señaló que la reunión entre Trump y Rodríguez será más un encuentro informal que una reunión bilateral.

En varias oportunidades, Trump ha destacado la cooperación de Delcy Rodríguez en medio del plan estadounidense para Venezuela tras la captura de Maduro: estabilización, recuperación y transición. Sacó a la mandataria encargada de la lista de sancionados y reconoció la legalidad de su interinato.

Por su parte, Rodríguez impulsó reformas legales sobre todo en el ámbito de hidrocarburos, excarceló a un grupo de presos políticos y aceptó el proceso de diálogo con un sector de la oposición, bajo el auspicio de EEUU. Sin embargo, todavía queda un número importante de presos políticos en las cárceles.

Acuerdo petrolero

El acercamiento entre Washington y Caracas tuvo su momento cumbre en agosto con el anuncio de un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas. Según esto, EEUU tomará el control de yacimientos cuyo potencial de producción se estima en 65.000 millones de barriles, a través de la participación en una empresa concesionaria encargada de la extracción.

El pacto ha suscitado recelos entre sectores que consideran que al Gobierno de Trump solo le interesa el petróleo y que no impulsa activamente una transición democrática en Venezuela.

Trump ha señalado, en varias ocasiones, que habrá elecciones en Venezuela. Sin embargo, el mandatario no ha asomado fechas y considera que el país "aún no está listo".

FUENTE: Con información de EFE/AFP