jueves 17  de  septiembre 2026
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Exigen acceso libre a todos los medios y redes en Venezuela, tras desbloqueo oficial de 12 portales

Más de 200 páginas web informativas y redes se encuentran con acceso restringido por operadoras de internet dependientes de la estatal CANTV que controla las telecomunicaciones

En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro endureció los bloqueos a los medios electrónicos.

En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro endureció los bloqueos a los medios electrónicos.

Pixabay
Por Valeria Montero

CARACAS.- Varias ONG y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela exigieron este jueves al régimen de Delcy Rodríguez el cese del bloqueo impuesto a todos los medios digitales y redes sociales, que impide el derecho a la información, luego del anuncio oficial del fin de las restricciones contra los dominios.

El desbloqueo “es insuficiente”, selectivo e incompleto”, afirmaron las ONG en mensajes por sus redes, al reaccionar sobre el levantamiento de la censura a 12 portales informativos.

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De estas 65 al menos son medios de comunicación, precisó el SNTP, lo que obligaba a los venezolanos a recurrir a mecanismos de evasión de censura como las VPN, pero con dificultades en algunos casos.

La medida se anuncia a horas de iniciarse el segundo ciclo de diálogo de la delegación opositora que lidera Dinorah Figuera y el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, Jorge Rodríguez.

La libertad de expresión es uno de los puntos a ser abordados por las partes en la agenda que hoy tendrá su segunda revisión según informó Figuera el martes tras llegar a Venezuela para continuar las conversaciones.

"Informar sin miedo no puede seguir siendo un privilegio, sino el cumplimiento de la ley, Cada vez que nos sentamos lo hacemos con la determinación de lograr la reinstitucionalización", afirmó a través de la red social X.

Desbloqueo de medios insuficiente

La ONG VE sin Filtro, dedicada a defender el derechos a la información y a reportar las restricciones, afirmó que la medida oficial “sigue siendo insuficiente”, al exigir el cese de todos los bloqueos incluyendo medios, ONG, iniciativas políticas, plataformas de comunicación, y VPN, según dijo en X

“De mantenerse la medida, sería junto con el desbloqueo de X”, el cual consideró “el primer retroceso importante de la censura en internet de Venezuela”.

En la lista publicada por la ONG hoy en la madrugada aparecen incluso EFE, agencia de noticias española y la revista Semana, de Colombia. Entre los nacionales, se encuentra El Pitazo contra el que pesaba la restricción desde hace ocho años, según se informó. Otros tradicionales como El Nacional y La Patilla no se encuentran aún favorecidos por la mediida.

El SNTP señaló que se espera que la medida sea progresiva e incluya a todos los medios informativos.

Sin embargo, expresó reservas de que el desbloqueo se mantenga en el tiempo, debido “no hay estructuras que lo garanticen”.

La ONG Espacio Público, por su parte, indicó que Venezuela tenía en agosto más de 47 sitios con tasas de anomalía superiores al 30%, en la categoría de medios, derechos humanos y herramientas de privacidad.

“Algunos superaban el 90%. Los bloqueos llevan más de un año documentados”, aseguró.

Medida oficial

La gestión de Rodríguez informó en un comunicado la adopción de medidas “que favorezcan la libre expresión en el marco del respeto y la responsabilidad, tales como eliminar restricciones contra dominios de medios de comunicación y promover la libre expresión”.

Esto, tras un proceso de consultas para favorecer el ambiente de mejor comunicación y transparencia, según la nota oficial del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

El desbloqueo por parte del régimen y que se inició en 10 portales informativos, ocurre en el contexto de los acercamientos del gobierno de EEUU con Caracas con miras a celebrar elecciones.

FUENTE: Con información de VE sin Filtro; red X, MundoUR,

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