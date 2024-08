Centro Carter desestima hackeo electoral en Venezuela: "No hay evidencias"

INFORME Centro Carter: Elección presidencial en Venezuela "no puede ser considerada democrática"

A una semana de las elecciones presidenciales en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, afín a la dictadura de Maduro, no ha presentado los resultados oficiales. Sin embargo, la oposición, liderada por María Corina Machado, publicó más del 80% de las actas obtenidas en los centros de votación y validando así el triunfo de Edmundo González Urrutia como presidente electo por los venezolanos con más de siete millones de papeletas.

Elvis Amoroso, rector principal del CNE, en su primer boletín, durante la madrugada del 29 de julio indicó "hemos solicitado de inmediato al Fiscal general de la república, se inicie una investigación sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral, nuestros centros de votación y funcionarios electorales", dijo, para después dar ganador a Nicolás Maduro sin mostrar actas.



El dictador, tras haber permitido que el Centro Carter fuese veedor de las elecciones, ahora busca desprestigiar la institución diciendo que todos los miembros "tenían el informe escrito desde hace un mes".

No hay evidencia de hackeo

“Existen y se ha publicado en distintos portales evidencias de que la actividad de internet en Venezuela en esa noche (28 de julio) no fue más allá de lo normal, no hubo un denial of service que pudiera demostrar ese hackeo”, afirmó Ballardos.

En sus declaraciones indicó también que “un ataque vía internet era prácticamente imposible, porque ellos lo que tenían eran vías dedicadas únicamente para la transmisión de la data del CNE; y eso, unos días antes de la elección, lo ofreció la autoridad como una de las salvaguardas y una de las mayores fortalezas del sistema”, dijo.

Embed - Centro Carter: hackeo “prácticamente imposible” en Venezuela

FUENTE: Redacción