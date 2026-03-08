Unión americana

Es impresionante el inmenso dolor humano que causaron Chávez y Maduro en estos 25 años a la población venezolana; es impresionante cómo se violentaron sistemáticamente todos los derechos humanos, cómo se ha perpetrado el mayor desfalco de la historia del país, cómo se han destruido las instituciones, su capacidad productiva y se ha fulminado el estado de derecho. Literalmente, acabaron con el país.

Habría que pensar seriamente en la forma de evitar que una situación como esta pueda repetirse en el futuro. Habría que blindar al país en forma tal que esto no pueda volver a suceder, y la seguridad de que esto no pueda repetirse no puede depender solamente de la voluntad o capacidad del gobierno de turno, sino también de un organismo supranacional que supervise y haga cumplir las normas democráticas de sus aliados.

El ciudadano venezolano tiene que salir de la pobreza de una vez por todas; merece tener a mano las oportunidades y facilidades de bienestar que se ofrecen a las sociedades de los países desarrollados. Hay que sacar al país de la barbarie. No puede volver a perderse el enorme esfuerzo que hicieron los cuarenta años de democracia. Hay que acabar con el mito de Sísifo.

Luego de cientos de años de guerras, muertes e invasiones y de mucho dolor humano, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, Jean Monnet y Robert Schuman se reunieron para idear la forma de evitar este panorama repetitivo en la historia de Europa y así nació la idea que con el tiempo resultó en la Unión Europea que conocemos actualmente. Comenzaron cinco países y ya son veintisiete.

Hoy por hoy tienen una sola moneda, un Banco Central Europeo, una Comisión Europea, un Parlamento Europeo, un Consejo de la Unión Europea, un Tribunal de Justicia de la Unión Europea y una sola frontera. Cada país es independiente, pero todos se sienten orgullosamente europeos. Se acabaron las guerras (por lo menos hasta ahora), se fortalecieron las economías de los más débiles y todos tienen un estándar de vida que es orgullo para la humanidad.

Entre los objetivos principales de la Unión Europea están el mantener la paz en Europa, fortalecer la economía y proteger los derechos humanos y la democracia de sus miembros. Seguramente habrá problemas por enfrentar y fallas por corregir, pero la humanidad dio un salto a la civilización con la creación propuesta por estos líderes demócratas cristianos.

Los países latinos tuvieron que hacer un gran esfuerzo económico y someterse a las normas estrictas de los más desarrollados. Fue muy duro para ellos al principio, pero les ha dado resultado. Por esto pienso que, sacando beneficio de la experiencia obtenida con la creación de la Unión Europea, una Unión Americana formada en su comienzo, por ejemplo, por Venezuela, Argentina, El Salvador, Panamá (por citar algunos), con Estados Unidos, nos ayudará enormemente a salir de la pobreza y a darle la estabilidad que requiere la democracia en nuestros países para lograr un camino permanente y estable al desarrollo. Nos será muy beneficioso y, con un gobierno que sepa defender nuestros intereses, lograremos sacarle el mayor provecho a nuestros recursos naturales para favorecer como lo merece nuestra población.